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В Забайкалье покупателям запретили самостоятельно взвешивать продукцию

В Забайкалье покупателям запретили самостоятельно взвешивать продукцию
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Причина во всплеске COVID-19

В Забайкальском крае введён запрет на самостоятельное взвешивание овощей и фруктов покупателями. Подобные ограничительные мероприятия рекомендованы службой Роспотребнадзора и призваны снизить вероятность заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

За соблюдением санитарных требований проследят межведомственные группы контроля, созданные оперштабом Забайкалья по коронавирусу. Первые проверяющие отправились в рейды по магазинам Читы уже сегодня, 8 октября.

Замминистра экономического развития региона Денис Рысев отметил, что предприниматели могут получить штраф не только за отсутствие или неправильное ношение маски, но и за самостоятельное взвешивание продукции покупателями.

- Сегодня на проверки вышло 28 человек из разных ведомств и министерств края. Чек-лист обследований включает множество пунктов, каждый из которых нужно выполнять. Это касается и запрета на самостоятельное взвешивание овощей, фруктов покупателями. Сейчас, когда в крае рекордное число заболевших COVID-19, на это будет обращено основное внимание, - сказал он.

В ведомстве добавили, что штрафы ждут предпринимателей и тогда, когда сотрудник магазина или покупатель носит маску неправильно.

- Если защитная маска на шее или спущена на подбородок, то в чек-лист заносится нарушение «отсутствие маски», - пояснил Денис Рысев. - Маска должна закрывать органы дыхания.

Накануне группы контроля проверили 159 магазинов Читы. Было выявлено три грубых нарушения. За игнорирование мер безопасности предпринимателям придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, организациям (юридическим лицам) - от 100 до 300 тысяч рублей.

Масочный режим введён на территории Забайкальского края 20 апреля. Он распространяется на всех жителей, находящихся в общественных местах. При этом действия предпринимателей, отказывающих в обслуживании людям без средств индивидуальной защиты, считаются правомерными. Сейчас, когда в крае рекордное число заболевших COVID-19, на это будет обращено основное внимание.



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