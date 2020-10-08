Улан-удэнку осудили за подработку подставным лицом

Женщина купилась на небольшую сумму, а «заработала» уголовное дело



Жительница Улан-Удэ предстала перед судом за то, что стала подставным гендиректором компании. Об этом случае рассказали в прокуратуре Бурятии.



За вознаграждение в пять тысяч рублей женщина зарегистрировалась в межрайонной ИФНС № 9 по Бурятии в качестве генерального директора ООО «Енисей», не имея цели управлять компанией. В результате в Единый государственный реестр юридических лиц внесены заведомо недостоверные сведения о подставном лице.



Приговором мирового судьи 8 сентября гражданка осуждена по статье Уголовного кодекса «Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице». Ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием в размере 5 % заработка в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.

