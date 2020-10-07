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В Бурятии выявили 28 незаконных пункта приёма древесины

В Бурятии выявили 28 незаконных пункта приёма древесины
Бизнес, 
Лесники проверяют пункты приёма и отгрузки древесины

Лесники Бурятии совместно с сотрудниками Бурприроднадзора продолжают проверять пункты приема и отгрузки древесины. На сегодня зарегистрировано 796 пунктов приёма, в начале года их было на 63 пункта больше, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Всего с начала года специалисты проверили 467 пунктов приёма и отгрузки древесины и выявили 420 нарушений. Все материалы направлены в уполномоченные органы для принятия мер реагирования.

С начала года специалисты выявили 28 незарегистрированных пунктов приема.

Самые распространенные нарушения на пунктах приёма и отгрузки древесины - это недостоверная информация о пункте, неправильно оформленная площадка под отходы лесопиления либо её отсутствие, а также складирование порубочных остатков.

Помимо этого, в ходе анализа отчётов о принятой и отгруженной древесины и сравнения с системой «ЛесЕГАИС» специалисты выявили 77 нарушений. Установлено, что лесопользователи не отражают в отчётах полученную древесину. Вся информация направлена в прокуратуру Бурятии и иные заинтересованные органы для принятия мер реагирования.


пункт приема древесины
 
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