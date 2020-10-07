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Иркутянка отсудила 426 тысяч у управляющей компании

Иркутянка отсудила 426 тысяч у управляющей компании
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В квартире произошёл потоп

Иркутянка отсудила у управляющей компании ущерб, причинённый затоплением квартиры. Квартиру залило из-за срыва крана и сброса воздуха на радиаторе отопления из квартиры, расположенной этажом выше.

- Суд, установил, что на радиаторе отопления квартиры, расположенной над квартирой истца, не было запорно-регулировочных кранов и отключающих устройств, позволяющих отключить радиатор отопления от общей системы, - сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.

Суд взыскал с управляющей компании в пользу иркутянки ущерб, компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг оценщика, неустойку, штраф – всего на сумму 426 125 рублей.


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