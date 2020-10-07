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В Иркутске возобновили проверки бизнеса из-за коронавируса

В Иркутске возобновили проверки бизнеса из-за коронавируса
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В первую очередь это коснётся торговых центров и маршруток

С 7 октября в Иркутске возобновляется проверка организаций и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность разрешена, на предмет соблюдения ими требований по недопущению распространения коронавируса. В первую очередь это коснётся торгово-развлекательных центров, организаций, занимающихся пассажирскими перевозками, и организаций, оказывающих услуги общественного питания, сообщает администрация Иркутска.

С такой инициативой выступили представители прокуратуры. В связи с ростом количества заболевших в городе предложение было поддержано.

Рейды будут проводить специалисты администрации города совместно с представителями правоохранительных органов.

В ходе проверок особое внимание уделят соблюдению мер по обеспечению безопасности, защите жизни и здоровья работников и посетителей. Проконтролируют использование масок и перчаток, антисептических средств, обеспечение достаточной циркуляции воздуха, уборку помещений дезинфицирующими средствами, соблюдение социального дистанцирования.

- Несоблюдение правил поведения влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, - напоминает администрация Иркутска.



коронавирус предприниматели
 
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