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Мэрия Иркутска расторгнет контракт с нерадивым застройщиком

Мэрия Иркутска расторгнет контракт с нерадивым застройщиком
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Жилой комплекс не достроен

Администрация Иркутска расторгнет контракты с застройщиком ЖК «Огни города». Об этом заявила начальник департамента жилищной политики аппарата администрации Иркутска Елена Пешкова. Она подчеркнула, что на аукционе в декабре 2019 года с ООО «ДомостройПрофи» было заключено восемь контрактов на приобретение 136 жилых помещений для расселения жителей аварийных домов на общую сумму 317 млн. рублей. При этом, согласно условиям контракта застройщик был обязан окончить строительство и передать администрации города жилые помещения в срок не позднее 30 октября 2020 года.

– Жилой комплекс не достроен, застройщик свои обязательства не исполнил. Администрацией города контракты, заключённые с данным застройщиком, будут расторгнуты, а средства, полученные им в качестве аванса, будут востребованы по банковской гарантии, которой обеспечены обязательства застройщика по контрактам. Кроме того, на застройщика будут наложены санкции, предусмотренные законом и контрактами, которые могут быть выплачены застройщиком добровольно или в судебном порядке в случае отказа от добровольного исполнения, – подчеркнула Елена Пешкова.

Администрация города после получения средств по банковской гарантии приступит к немедленному исполнению мероприятий по переселению. Также на полученные средства планируются приобретение жилья, в том числе на вторичном рынке, привлечение застройщиков, выплата собственникам возмещения. До того, как будет решен вопрос о расселении, граждане временно по их заявлению могут быть обеспечены жильем маневренного жилищного фонда, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.


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