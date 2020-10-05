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Роспотребнадзор Забайкалья предложил закрыть ночные клубы

Роспотребнадзор Забайкалья предложил закрыть ночные клубы
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Банкеты хотят ограничить до 50 человек

В Забайкальском крае предлагается ограничить работу ночных клубов, сократить время работы общепита максимум до 24:00, запретить проведение массовых мероприятий с числом участников более 50. Соответствующие предложения озвучила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа 5 октября на оперативном совещании в правительстве края.

- На прошлой неделе мы провели несколько рейдов самостоятельно, с минэкономразвития региона, органами внутренних дел. В ночное время проверяли ночные клубы и организации общественного питания. Сегодня мы направили наше предложение по приостановлению работы ночных клубов, дискотек и аналогичных объектов сроком на 14 дней, как минимум, - сказала главный санитарный врач Забайкалья.

По словам Светланы Лапы, на большинстве объектов не соблюдаются никакие ограничительные мероприятия.

- Также предлагается ограничить время работы общепита не позднее 24:00. Предложение родилось по результатам ночных рейдов, в ряде объектов не выполняются мероприятия. Нужно строго соблюдать требования, связанные с наполняемостью. Всё-таки вносим предложение об ограничении мероприятий с численностью до 50 человек. Все деловые встречи также предлагаем максимально проводить в дистанционном режиме, - резюмировала она.

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова отметила, что региональный оперативный штаб рассмотрит предложения, внесённые территориальным управлением Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом Забайкалье вышло на третий этап снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. Все сферы бизнеса, а также детские сады вернулись к работе в полном формате с 29 июля. При этом сохранили режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.


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