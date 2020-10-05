Банкеты хотят ограничить до 50 человек
В Забайкальском крае предлагается ограничить работу ночных клубов, сократить время работы общепита максимум до 24:00, запретить проведение массовых мероприятий с числом участников более 50. Соответствующие предложения озвучила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа 5 октября на оперативном совещании в правительстве края.
- На прошлой неделе мы провели несколько рейдов самостоятельно, с минэкономразвития региона, органами внутренних дел. В ночное время проверяли ночные клубы и организации общественного питания. Сегодня мы направили наше предложение по приостановлению работы ночных клубов, дискотек и аналогичных объектов сроком на 14 дней, как минимум, - сказала главный санитарный врач Забайкалья.
По словам Светланы Лапы, на большинстве объектов не соблюдаются никакие ограничительные мероприятия.
- Также предлагается ограничить время работы общепита не позднее 24:00. Предложение родилось по результатам ночных рейдов, в ряде объектов не выполняются мероприятия. Нужно строго соблюдать требования, связанные с наполняемостью. Всё-таки вносим предложение об ограничении мероприятий с численностью до 50 человек. Все деловые встречи также предлагаем максимально проводить в дистанционном режиме, - резюмировала она.
Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова отметила, что региональный оперативный штаб рассмотрит предложения, внесённые территориальным управлением Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом Забайкалье вышло на третий этап снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. Все сферы бизнеса, а также детские сады вернулись к работе в полном формате с 29 июля. При этом сохранили режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.
Роспотребнадзор Забайкалья предложил закрыть ночные клубы
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 05.10.2020
Сани готовь летом, а новогодние подарки – осенью
Бизнес, 04.10.2020
Два объекта будут достроены за счёт средств застройщика, проблемы 8 домов будут решаться за счёт средств федерального и республиканского бюджетов
Новую меру вводят в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом
Федеральный закон об «альтернативной котельной» был подписан в 2017 году
Положительных проб не выявлено
Фермер из Бурятии планирует развивать альтернативную медицину с помощью маралов
На проблему пожаловались жители Бичурского района
Составлено два протокола
Там, где обещали выращивать огурцы круглый год, работы давно не ведутся
16 работников обратились в суд
Сто кубометров пиломатериалов оказались заражены карантинным вредителем
Проверка выявила антиковидные нарушения
Владелец крупной строительной фирмы Бурятии инвестировал в сочинскую недвижимость
Бизнес, 30.09.2020
Закрытый из-за пандемии бизнес обратился к главе Бурятии с криком о помощи
Бизнес, 30.09.2020
Тариф предлагает интернет до 100 Мбит/сек и более 120 каналов ТВ