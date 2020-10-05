В Бурятии популярные магазины одежды заплатят за антиковидные нарушения

Штрафы составят 100 тысяч рублей
Управлением Роспотребнадзора по Бурятии сообщило о выявленных нарушениях противоковидных требований в торгово-развлекательных центрах Улан-Удэ. В том числе нарушения касались отсутствия устройств по обеззараживанию воздуха.
- По выявленным фактам нарушения обязательных требований в отношении двух хозяйствующих субъектов АО «Мэлон фэшн групп» (компании принадлежат бренды ZARINA, befree, LOVE REPUBLIC и sela – ред.) и ООО «Эйч энд Эм хеннес» возбуждены административные производства по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ с наложением штрафов по 100 тысяч рублей, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В общей сложности факты невыполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий были выявлены в 28 объектах розничной торговли непродовольственными товарами в торгово-развлекательных центрах Улан-Удэ.
- В сложившейся ситуации с учётом того, что объекты торговли являются наиболее посещаемыми нашими гражданами местами, подобные нарушения недопустимы. По указу главы Бурятии теперь руководители торговых центров и комплексов должны осуществлять контроль за соблюдением арендаторами санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ещё раз призываю представителей бизнес-сообщества не пренебрегать всеми противоэпидемическими мероприятиями. Безопасность покупателей и персонала должна быть превыше всего. Только соблюдение всех мер профилактики COVID-19 поможет нам избежать ограничительных мероприятий, - обратился главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.
По состоянию на 3 октября, районные суды Улан-Удэ приостановили деятельность пяти объектов торговли на срок от 5 до 30 суток. В отношении 17 хозяйствующих субъектов вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму 1,4 млн рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», теперь за нарушения ковидных требований в отдельных торговых павильонах могут закрыть весь торговый центр. Об этом в субботу заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Меры ужесточают в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», суточный прирост два дня назад составил 98 человек, это новый антирекорд. Для примера, летом ежедневно выявляли около 30-50 больных. 5 октября суточный прирост составил 95 человек, общее число случаев заражения достигло 7271.
В Бурятии популярные магазины одежды заплатят за антиковидные нарушения
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