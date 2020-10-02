Вопрос об «альткотельной» в Улан-Удэ остаётся открытым

Бизнес, Фото: предоставлено ПАО "ТГК-14"

Федеральный закон об «альтернативной котельной» был подписан в 2017 году



2 октября в Народном Хурале Бурятии состоялось расширенное рабочее совещание по теме «Перспективы развития системы теплоснабжения Улан-Удэ». В нем приняли участие депутаты, представители профильных министерств правительства республики, администрации Улан-Удэ и руководство ПАО «ТГК-14».



Цель рабочего совещания, которое проходило по инициативе ПАО «ТГК-14» — попытаться совместно с властью найти комплексное решение проблем в сфере теплоснабжения Улан-Удэ.



Генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов во время своего доклада сообщил, что только в 2020 году теплоэнергетиками запланировано 120 ремонтов котлов как на ТЭЦ, так и на муниципальных котельных. План по замене тепловых сетей в рамках ремонтной программы ПАО «ТГК-14» составляет более 14 км тепловых сетей. На сегодняшний день большая часть работ выполнена, все ремонты осуществляются согласно графика.



Некоторые депутаты задали встречные вопросы по задержке подачи тепла от котельной «Юго-Западная». В очередной раз было дано пояснение, что на источнике теплоснабжения ПАО «ТГК-14» все работы завершены в установленные сроки, ещё в начале сентября. Задержка возникла по причине затянувшейся реконструкции тепломагистрали, которая проводится в рамках целевой федеральной программы без участия ПАО «ТГК-14».



Говоря о перспективах развития теплоснабжения в г. Улан-Удэ, теплоэнергетики обозначили первоочередные проблемы, которые требует принятия нестандартных решений. В Улан-Удэ ключевые проблемы типовые для всей России – износ оборудования на ТЭЦ и котельных, отсутствие резерва по тепловой мощности на источниках, крайняя степень износа тепловых сетей, низкая пропускная способность тепломагистралей в определённых районах, а также с каждым годом ухудшающаяся экология из-за увеличения частного сектора и мелких неконтролируемых котельных.



До сих пор в России в части формирования тепловых тарифов преобладал метод индексации установленных тарифов. При таком подходе тариф каждый год пересматривается — и регулятор имеет право вычесть из него затраты, которые может посчитать необоснованными. Такое тарифообразование не даёт возможности инвестировать в модернизацию тепловой системы, указывают эксперты.



Чтобы привлечь инвестиции в отрасль, в 2017 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об «альтернативной котельной», которым ввел новую модель регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Суть её в том, что цена на тепловую энергию определяется на долгосрочный период (на 10 лет и более). Анализируя будущие затраты и вложения в инфраструктуру, инвестор и местные власти устанавливают цену, ограниченную предельной планкой, которая рассчитывается исходя из того, сколько могла бы стоить 1 Гкал тепла для потребителей, если бы для её производства они построили собственную котельную.



В 2020 году к ценовым зонам теплоснабжения отнесены города Барнаул, Рубцовск, Красноярск, Канск, Ульяновск, Оренбург, а также поселок Линево Новосибирской области. Во Владимире, Самаре и Прокопьевске новая модель рынка тепла заработает с 1 января 2021 года.



Эксперты провели расчёты и обоснование целесообразности перехода города Улан-Удэ на «альткотельную». В рамках ежегодного роста тарифа на 1,45% сверх инфляции в течение семи лет можно было вложить в реконструкцию оборудования муниципальных котельных, замену тепловых сетей, закрытие мелких дымящих источников тепла более 11 млрд. рублей. Кроме того, дополнительные налоговые поступления в региональный бюджет составили бы 1295 млн. рублей. Самое главное, что «альткотельная» гарантирует возврат полученных инвестиций, а перечень мероприятий определяется исходя из приоритетов надёжности и развития города под строгим контролем городских властей.



Пока вопрос об «альткотельной» в Улан-Удэ остается открытым. Дальнейшая работа в этом направлении будет продолжена в составе рабочей группы с представителями органов власти Бурятии и города, сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».

