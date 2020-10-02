Фермер из Бурятии планирует развивать альтернативную медицину с помощью маралов
30 сентября в Тункинском районе Бурятии, в десяти километрах от курорта Аршан открылась мараловая ферма, об этом сообщили в пресс-службе минсельхозпрода республики.
Два года назад семья Сыбеновых решила объединить сельское хозяйство и туризм. Так появилась первая ферма по разведению маралов. Идейным вдохновителем стал 31-летний Булат Гармаев. Именно алтайское мараловодство вдохновило заняться разведением этих животных у себя на Родине.
Фермеры получили грант по программе «Семейная животноводческая ферма» в 10 млн рублей. Семья вложила ещё шесть миллионов. Так была построена ферма, а 1 марта из Республики Алтай привезли 65 маралов.
- Панты при обработке обладают целебными свойствами. Люди могут лечиться в пантовых ваннах, пантовыми маслами, а при срезке рогов берётся кровь марала, из которой в дальнейшем делают пантовый гематоген. И ещё это единственный орган млекопитающих, который может постоянно регенерировать. Последние исследования показывают, что в пантах и крови марала порядка 760 полипептидов, которые обладают регуляторными свойствами. Это может стать перспективным направлением применения пантов в клинической практике, в альтернативной медицине, поделился планами руководитель фермы Булат Гармаев.
По мнению министра сельского хозяйства Дабы-Жалсана Чирипова, панты могут стать новым брендом, а пантовые ванные уже есть спрос у жителей Бурятии и Иркутской области.
На сегодня ферма уже приносит свои плоды. Теперь стадо пополнили три оленёнка, причём двоих в начале марта привезли из Алтая, а третий появился на свет уже на ферме.
В Бурятии открылась мараловая ферма
Бизнес, Фото:
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