В Бурятии таксисты ушли в тайгу

На проблему пожаловались жители Бичурского района



Жители села Бичура пожаловались на то, что по вечерам больше не работают такси. Проблему озвучила группа «Бичура-инфо. 24/7».



- Почему вечером не работают такси? Хотя бы до 12 часов ночи работали! Ситуации бывают разные, и такси в вечернее время просто необходимо! С работы до дома добраться проблема, темнеет рано, а скоро зима! Очень бы хотелось, чтобы вопрос решился положительно, – пожаловались местные жители.



На вопрос ответила заместитель главы Бичурского района по экономическим и финансовым вопросам Марина Савельева. Она отметила, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем и является коммерческой деятельностью.



- Деятельность такси не является регулируемыми перевозками, поэтому рабочий период деятельности устанавливается индивидуальным предпринимателем самостоятельно, - пояснила Марина Савельева.



Администраторы группы «Бичура-инфо. 24/7» отправили запрос в несколько служб такси района. Ответ пришёл из такси «Тройка». Здесь заявили, что такси работает круглосуточно. Но, как оказалось, водители предпочитают и другой вид заработка.



- Сейчас многие водители в тайге, но стараемся, чтобы ночью хотя бы одна машина ездила, - ответили в «Тройке».



