В Бурятии на трассе поймали нелегальных торговок рыбой

Составлено два протокола



В сентябре в Бурятии прошёл рейд по местам несанкционированной торговли.



На 222 и 269 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» жительницы села Клюевка и посёлка Танхой Кабанского района с прилавка продавали вяленую пелядь, а также пелядь и хариус горячего копчения. На рыбу не было ветеринарных сопроводительных документов.



- В отношении нарушительниц составлено два протокола об административном правонарушении. Рыбная продукция общим весом 5,6 кг утилизирована, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В рейде участвовали специалисты управления Россельхознадзора совместно с ОМВД России по Кабанскому району, администрацией района и управлением Роспотребнадзора.



