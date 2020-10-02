Составлено два протокола
В сентябре в Бурятии прошёл рейд по местам несанкционированной торговли.
На 222 и 269 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» жительницы села Клюевка и посёлка Танхой Кабанского района с прилавка продавали вяленую пелядь, а также пелядь и хариус горячего копчения. На рыбу не было ветеринарных сопроводительных документов.
- В отношении нарушительниц составлено два протокола об административном правонарушении. Рыбная продукция общим весом 5,6 кг утилизирована, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В рейде участвовали специалисты управления Россельхознадзора совместно с ОМВД России по Кабанскому району, администрацией района и управлением Роспотребнадзора.
В Бурятии на трассе поймали нелегальных торговок рыбой
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