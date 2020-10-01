В пиломатериале предприятия из Бурятии обнаружили вредителя

Сто кубометров пиломатериалов оказались заражены карантинным вредителем



При исследовании фитосанитарного состояния пиломатериалов хвойных пород объёмом 100 куб. м, принадлежащих ООО «Лесмашэкспорт» в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии, обнаружен вредитель. В пиломатериале обнаружена живая личинка малого чёрного елового усача.



Вредитель леса имеет карантинный статус в России. По закону, выпуск в оборот подкарантинной продукции, заражённой или засорённой карантинными объектами, её хранение, перевозка, реализация, использование в качестве семенного или посадочного материала не допускается.



Государственный инспектор Россельхознадзора в отношении должностного лица ООО «Лесмашэкспорт» возбудил административное дело. Выдано предписание об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщили пресс-службе управления Россельхознадзора.

