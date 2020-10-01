Бурятский бизнесмен приобрёл гостиницу «Газпрома» в Сочи

Владелец крупной строительной фирмы Бурятии инвестировал в сочинскую недвижимость



Резкий рост в этом сезоне интереса к отдыху в России вернул интерес инвесторов к сочинским отелям: «Газпрому» удалось найти покупателя на выставленный на продажу ещё три года назад «Пик отель». За 1,3 млрд руб. его выкупил бурятский девелопер Владимир Хусаев, сообщает «Коммерсантъ».



«Пик Отель» расположен в Красной Поляне в Сочи. Торги по продаже гостиницы, объявленные «Газпромом», выиграло ООО «Байкалсити». Согласно Kartoteka.ru, собственником этой компании выступает бизнесмен из Бурятии Владимир Хусаев.

Предложенная им сумма договора вместе с НДС — 1,31 млрд руб., что заметно превышает стартовую цену 603,1 млн руб. На «Пик отель» было еще 13 претендентов.



Владимир Хусаев — совладелец одного из крупнейших девелоперов Бурятии — ООО «Бургражданстрой». По данным Kartoreka.ru, ему принадлежит 58,6% компании, остальное — у Галины Хусаевой.



Несмотря на высокую цену и необходимость трат на косметический ремонт замороженного объекта, эксперты называют «Пик отель» перспективным вложением, отмечает «Ъ».



Справка:



«Пик отель» располагается в так называемом горном кластере Сочи, недалеко от лыжных трасс. Это один из первых качественных проектов в Красной Поляне, построенный еще в начале 2000-х годов. Объект состоит из двух корпусов общей площадью 8,3 тыс. кв. м (92 номера), гостиницы площадью 355,9 кв. м (12 номеров), семи коттеджей (общая площадь 1,1 тыс. кв. м) и пяти вилл (1,63 тыс. кв. м). В комплексе есть два бассейна, теннисный корт, конференц-залы, фитнес-центр и др.



