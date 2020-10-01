 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 октября

30 сентября

Популярное

Бурятский бизнесмен приобрёл гостиницу «Газпрома» в Сочи

Бурятский бизнесмен приобрёл гостиницу «Газпрома» в Сочи
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Владелец крупной строительной фирмы Бурятии инвестировал в сочинскую недвижимость

Резкий рост в этом сезоне интереса к отдыху в России вернул интерес инвесторов к сочинским отелям: «Газпрому» удалось найти покупателя на выставленный на продажу ещё три года назад «Пик отель». За 1,3 млрд руб. его выкупил бурятский девелопер Владимир Хусаев, сообщает «Коммерсантъ».

«Пик Отель» расположен в Красной Поляне в Сочи. Торги по продаже гостиницы, объявленные «Газпромом», выиграло ООО «Байкалсити». Согласно Kartoteka.ru, собственником этой компании выступает бизнесмен из Бурятии Владимир Хусаев.
Предложенная им сумма договора вместе с НДС — 1,31 млрд руб., что заметно превышает стартовую цену 603,1 млн руб. На «Пик отель» было еще 13 претендентов.

Владимир Хусаев — совладелец одного из крупнейших девелоперов Бурятии — ООО «Бургражданстрой». По данным Kartoreka.ru, ему принадлежит 58,6% компании, остальное — у Галины Хусаевой. 

Несмотря на высокую цену и необходимость трат на косметический ремонт замороженного объекта, эксперты называют «Пик отель» перспективным вложением, отмечает «Ъ». 

Справка:

«Пик отель» располагается в так называемом горном кластере Сочи, недалеко от лыжных трасс. Это один из первых качественных проектов в Красной Поляне, построенный еще в начале 2000-х годов. Объект состоит из двух корпусов общей площадью 8,3 тыс. кв. м (92 номера), гостиницы площадью 355,9 кв. м (12 номеров), семи коттеджей (общая площадь 1,1 тыс. кв. м) и пяти вилл (1,63 тыс. кв. м). В комплексе есть два бассейна, теннисный корт, конференц-залы, фитнес-центр и др.

отель гостиничный бизнес строительный бизнес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии рассмотрят вопрос об открытии кинотеатров
В Бурятии рассмотрят вопрос об открытии кинотеатров
Бизнес, 30.09.2020
Закрытый из-за пандемии бизнес обратился к главе Бурятии с криком о помощи
Тарифный план «Удачный» от ТТК в Улан-Удэ: домашний интернет, ТВ и крутые сериалы
Тарифный план «Удачный» от ТТК в Улан-Удэ: домашний интернет, ТВ и крутые сериалы
Бизнес, 30.09.2020
Тариф предлагает интернет до 100 Мбит/сек и более 120 каналов ТВ
Бар в центре Иркутска проверила полиция со спецназом
Бар в центре Иркутска проверила полиция со спецназом
Бизнес, 30.09.2020
Местные жители не раз жаловались на шум и непристойное поведение посетителей
СберЗвук стал партнёром программы СберСпасибо
СберЗвук стал партнёром программы СберСпасибо
Бизнес, 29.09.2020
Клиенты СберСпасибо смогут обменять бонусы на подписку в аудиосервисе СберЗвук
В Иркутской области задержана партия чёрной икры
В Иркутской области задержана партия чёрной икры
Бизнес, 29.09.2020
Рыбный деликатес везли из Владивостока в Кемерово
В Бурятии стали чаще посылать электронные заказные письма онлайн
В Бурятии стали чаще посылать электронные заказные письма онлайн
Бизнес, 29.09.2020
Отправить ЭЗП могут не только юридические лица, но и физические
Сбер открыл первый офис нового поколения
Сбер открыл первый офис нового поколения
Бизнес, 29.09.2020
Помимо нового подхода к оказанию банковских услуг, офис предложит новое пространство общения и станет окном в экосистему Сбера
В Улан-Удэ Олег Юмов готовит телеспектакль «Полковник пишет»
В Улан-Удэ Олег Юмов готовит телеспектакль «Полковник пишет»
Общество, 29.09.2020
Телеспектакль будет посвящён Герою Советского Союза Владимиру Борсоеву
В Улан-Удэ определился ловец бездомных собак
В Улан-Удэ определился ловец бездомных собак
Бизнес, 29.09.2020
Сумма контракта составила 12 миллионов рублей
Сбербанк выпустил образовательные ролики на жестовом языке
Сбербанк выпустил образовательные ролики на жестовом языке
Бизнес, 29.09.2020
Люди с нарушениями слуха узнают о специально разработанных для них сервисах, а также познакомятся с основами безопасности управления своими финансами
Застрявший в Улан-Удэ цирк с марта в подвешенном состоянии
Застрявший в Улан-Удэ цирк с марта в подвешенном состоянии
Бизнес, 28.09.2020
«Пока никаких перспектив нет», - говорят представители передвижного цирка
В Бурятии заблокировали сайт по продаже ядов
В Бурятии заблокировали сайт по продаже ядов
Бизнес, 28.09.2020
Купить ядовитые вещества мог даже ребёнок
Сбер представил уникальное семейство виртуальных ассистентов
Сбер представил уникальное семейство виртуальных ассистентов
Бизнес, 25.09.2020
Они запишут к врачу, закажут пиццу и поддержат разговор

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^