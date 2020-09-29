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В Улан-Удэ консалтинговая служба с нарушением трудоустроила экс-чиновника

В Улан-Удэ консалтинговая служба с нарушением трудоустроила экс-чиновника
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Суд вынес решение о штрафе

Прокурорская проверка установила, что в Улан-Удэ общество с ограниченной ответственностью «АТВ-Регион», оказывающее консалтинговые услуги, нарушило антикоррупционный закон.

- Генеральный директор общества заключил трудовой договор с лицом, ранее замещавшим должность государственной гражданской службы. Однако работодатель в десятидневный срок не направил сообщение о трудоустройстве бывшего государственного служащего по месту его прежней работы, - сообщает прокуратура Бурятии.

В отношении руководителя общества вынесено постановление о возбуждении административного дела за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. Судом привлёк должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа.


прокуратура
 
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