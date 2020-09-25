Сбербанк представил новый бренд – Сбер

Сбер станет брендом вселенной сервисов



24 сентября Сбербанк провёл большую онлайн-конференцию, на которой рассказал о своей самой большой трансформации за всю историю, о новых сервисах, продуктах и возможностях. Также на конференции было заявлено, что услуги, предоставляемые экосистемой Сбербанка, теперь объединены под единым зонтичным брендом – Сбер. В сообщении Сбербанка говорится:



«Миссия нашей компании неизменна: давать людям уверенность и надёжность, делать их жизнь лучше, помогая реализовывать стремления и мечты. Сегодняшний Сбер — целая вселенная сервисов для жизни человека и бизнеса, которая помогает нам реализовать нашу миссию.



И, если вчера Сбер был для человека только банком, то сегодня мы становимся его помощником по жизни — для решения всех насущных задач. Каждый день. И поэтому наш общеизвестный слоган - «Сбер.Всегда рядом!» - актуален, как никогда.



Зачем мы меняемся? Чтобы оставаться близким и полезным, нам недостаточно реагировать только на уже существующие потребности человека. Мы хотим приходить туда, где возникают новые. Чтобы неочевидное сегодня стало повседневной привычкой завтра. И поэтому мы идём в новые индустрии. Мы делаем их удобнее, привычнее и доступнее. Мы боремся за комфорт каждого человека, успех каждого бизнеса - нашего клиента. Поэтому, ещё одним нашим слоганом и одной из основ нашего нового позиционирования стала ещё и фраза: «Сбер.Для жизни».



Для нашей новой роли в жизни человека — нужен новый бренд. Им становится Сбер.



Бренд Сбер претерпел существенную эволюцию. Представленный сегодня зонтичный бренд экосистемы ранее был успешно применен в таких сервисах, как СберМаркет, СберКлауд, СберАвто, СберЗдоровье, СберЛогистика, СберФуд и был тепло встречен клиентами.



Таким образом, теперь почти все услуги, предоставляемые экосистемой Сбербанка, объединились под единым узнаваемым зонтичным брендом - Сбер.



Логотип нового бренда отражает определенную преемственность предыдущему фирменному стилю. Но теперь два основных элемента (незамкнутый круг и фирменная галочка) воплощают идею новых возможностей: галочка символизирует и локатор — процесс поиска и создания нового, и часы — экономию времени и наполнение его содержанием. Вместе с тем, логотип воспринимается и как знак подтверждения и выполнения задачи — узнаваемый в цифровом мире знак – Сделано («done»). Градиентный переход цвета символизирует идею разнообразия предложений экосистемы.



Процесс разработки нового бренда и фирменного стиля был осуществлен в 2017-2018 годах, когда Сбербанк взял курс на формирование экосистемы и возникла необходимость отразить происходящие изменения в бренде.



Работа велась в партнёрстве с международным брендинговым агентством Landor&Fitch при активном участии таких российских дизайн-студий, как «Щука», «Паратайп», Superdesigners, Media.Work и другие.



Дальнейшие расходы на внедрение нового бренда будут осуществляться в течение нескольких лет. Никаких радикальных инвестиций на эти цели не планируется: изначально поменяются все наши цифровые и электронные каналы и интернет-сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечёт дополнительных затрат. Офисная полиграфия и материалы будут также заменяться на новые по мере необходимости.



Даже реклама будет максимально сфокусирована на продвижении наших новых и существующих продуктов и сервисов. Значительных затрат на имиджевую рекламу не планируется. Из существенных дополнительных инвестиций — только замена крышных конструкций на наших ключевых офисах в крупных городах. Ориентировочно мы оцениваем наши дополнительные расходы, помимо нашей обычной деятельности на внедрение нового бренда в сумму около 2.5 млрд рублей в течение 5-6 лет».



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

