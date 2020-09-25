В Бурятии уничтожили домашнее молоко и яйца

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

На продукцию не было документов



В Северобайкальске сотрудник Россельхознадзора и представители администрации провели рейды по местам, где местные жители торгуют продукцией из личных подсобных хозяйств.



Выявлены нарушения требований законодательства. Жители продавали 13 литров коровьего молока и 20 штук куриных яиц без ветеринарных сопроводительных документов и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.



В отношении трёх человек возбуждены административные дела.



Продукцию без документов уничтожили её владельцы, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

