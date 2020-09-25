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В Бурятии уничтожили домашнее молоко и яйца

В Бурятии уничтожили домашнее молоко и яйца
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
На продукцию не было документов

В Северобайкальске сотрудник Россельхознадзора и представители администрации провели рейды по местам, где местные жители торгуют продукцией из личных подсобных хозяйств.

Выявлены нарушения требований законодательства. Жители продавали 13 литров коровьего молока и 20 штук куриных яиц без ветеринарных сопроводительных документов и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

В отношении трёх человек возбуждены административные дела.

Продукцию без документов уничтожили её владельцы, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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