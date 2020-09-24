МегаФон запускает опцию «Копилка минут»

Теперь оплаченные минуты разговоров сохранятся
МегаФон развивает основную тарифную линейку «#БезПереплат» и запускает новую опцию – «Копилка минут». Теперь оплаченные минуты разговоров сохраняются, и ими можно воспользоваться в любое время, если доступного в пакете объёма не хватило.
Возможность сохранять навсегда оплаченные гигабайты Интернета появилась у абонентов МегаФона весной с запуском тарифной линейки «#БезПереплат». Опция оказалась востребованной. За это время пользователи уже накопили 10 тысяч гигабайт Интернета. Это эквивалентно просмотру более 30 тысяч часов видео или прослушиванию более 3 млн песен онлайн. Теперь сохранить можно не только гигабайты, включённые в пакет, но и минуты разговоров.
- Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов. Мы видим, что 25% абонентов пользуются связью неравномерно – в одном месяце не используют пакет включённых минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда, и их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объём звонков традиционно возрастает, – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Активировать бесплатную опцию можно в личном кабинете. У тех, кто уже пользуется опцией переноса гигабайт Интернета, накопление минут начнётся автоматически. Количество сохраняемых минут зависит от тарифного плана и в среднем в 1,5-2 раза превышает объём ежемесячного пакета.
Пользователи новой линейки также могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счёта, причём не только писать сообщения, но и совершать звонки и отправлять медиа-файлы без расходования пакета Интернета в WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram.
В линейку «#БезПереплат» встроена бесплатная защита от нежелательных подписок в Интернете. Также пользователям линейки автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.
Подключиться к новым тарифам можно самостоятельно в Личном кабинете или в салонах МегаФона. Условия тарифных планов можно изучить на сайте компании.
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МегаФон запускает опцию «Копилка минут»
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