В Сбербанк Онлайн теперь можно оплатить мобильную связь в Киргизии

Комиссия за пополнение баланса не взимается



Сбербанк подключил к своей платёжной системе крупнейшего оператора мобильной связи Кыргызстана. Клиенты Сбербанка теперь могут быстро и безопасно оплачивать услуги мобильного оператора «О!» («НУР Телеком»), находясь в любой точке мира. Моментально пополнить баланс телефона — как своего, так и близких — можно в Сбербанк Онлайн, а также в устройствах самообслуживания. Комиссия за операции не взимается.



Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:

«Мы постоянно наращиваем функциональность Сбербанк Онлайн в части оплаты мобильной связи в странах СНГ — подключаем новых операторов и внедряем самые быстрые решения: сейчас процедура занимает всего несколько секунд. Сервис дистанционной оплаты услуг мобильного оператора «О!» будет востребован у широкого круга лиц: как у граждан Киргизии, приезжающих в Россию по делам и на заработки, так и у наших соотечественников, которые смогут пополнить баланс счёта мобильного своих близких, друзей и знакомых, живущих в Киргизии».



Меньше года назад, в конце 2019-го, Сбербанк вышел на международный рынок платежей. Сегодня в Сбербанк Онлайн можно пополнить баланс операторов сотовой связи Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

