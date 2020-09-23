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В экосистеме Сбербанка появится СберЗвук

В экосистеме Сбербанка появится СберЗвук
Бизнес, 
Сбербанк создаёт новый сервис аудиостриминга на базе независимого игрока — компании «Звук»

Сервис получит бренд СберЗвук и объединит на своей платформе 40 млн композиций от ведущих правообладателей мира (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также коллекцию популярных аудиокниг и подкастов.

По итогам сделки Сбербанк получит 100% акций компании «Звук». Генеральным директором сервиса будет вновь назначен Михаил Ильичёв, который руководил «Звуком» с 2014 по 2017 год. Нынешний генеральный директор, Игорь Мухин, останется в команде.

Аудиостриминг — стратегически важный элемент индустрии Lifestyle и крупнейших экосистем мира. Музыка способствует вовлечённости новых клиентов, легко встраивается в пакетные предложения. Подписчики музыкальных сервисов чаще совершают покупки в рамках одной и той же онлайн-сессии. Всё это позволяет улучшать клиентский опыт в рамках одной экосистемы и повышать лояльность к основному бренду.

В результате сделки «Звук» будет максимально интегрирован в экосистему Сбербанка по всем ключевым направлениям, дополнит и улучшит уже существующие сервисы. Наличие собственного музыкального сервиса позволит компаниям экосистемы создавать новые уникальные продукты. Сбербанк и «Звук» уже завершили интеграцию аудиостримингового сервиса со Сбербанк ID, в ближайшее время планируют завершить интеграцию c платёжным сервисом SberPay. Также музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и умных устройствах банка. Логотип и название музыкального сервиса изменятся на всех платформах компании: на сайте sber-zvuk.com, в мобильном приложении и в социальных сетях.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Сбербанк постоянно расширяет возможности своей экосистемы и разрабатывает решения, отталкиваясь от потребностей и запросов наших клиентов. В России — более 64 млн онлайн-слушателей музыки, а половина пользователей музыкальных сервисов слушает музыку больше одного часа в день. Инвестиции в развитие «Звука» полностью соответствуют стратегии развития экосистемы банка: благодаря им мы усиливаем наше предложение клиентам на рынке развлечений. Ведь Lifestyle — это неотъемлемая часть нашей жизни, а развлечения являются самым быстрорастущим направлением этого рынка. Мы рады приветствовать новую команду. Уверен, что ребята займут такое же достойное и особое место в нашей экосистеме, какое занимает музыка в жизни каждого человека».

Михаил Ильичёв, директор музыкального сервиса «Звук»:
«Для «Звука», как независимого игрока, музыка неизменно являлась основным фокусом в бизнесе, а потребности слушателя — главным приоритетом в работе. Команда всегда знала, что нужно сделать, чтобы наилучшим образом удовлетворить спрос аудитории в аудиоконтенте, но не всегда имела достаточно ресурсов для этого. Объединение накопленного опыта и знаний с возможностями Сбербанка позволит создать лидирующий сервис, который займёт внимание пользователя во всех многочисленных моментах жизни, когда перед человеком нет экрана, но он находится в доступе хотя бы одного подключённого устройства с динамиком».

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки
 
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