Об этом сообщил гендиректор аэропорт «Байкал»
С 26 сентября авиакомпания «СиЛА» открывает ежедневные рейсы «Улан-Удэ- Ольхон». Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев на своей странице в Facebook.
У него в комментариях к посту уточнили, сколько стоит вылет, на что Дмитрий Гармаев ответил, что две тысячи рублей в одну сторону.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 17 июня авиакомпания «Сила» возобновила рейсы из Бурятии, приостановленные в марте из-за эпидемии COVID-19. Тогда анонсировалось, что полёты будут выполняться два раза в неделю.
Первый авиарейс по маршруту «Улан-Удэ – Ольхон» вылетел из столицы Бурятии в сентябре 2019 года.
Рейсы из Улан-Удэ на Ольхон станут ежедневными
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