Партнёры Сбербанка из Бурятии признаны «Экспортёрами года» в ДФО

Победители примут участие в федеральном этапе всероссийской премии в области экспорта



Пять компаний, являющихся клиентами Байкальского банка ПАО Сбербанк в Бурятии и Якутии, стали победителями регионального этапа всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года». По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, АО «Российский экспортный центр» и предпринимательских объединений, «Экспортёрами года» в Дальневосточном федеральном округе признаны:



- Номинация «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес» - АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» (Республика Бурятия). Компания занимается разведением свиней и производства мяса свинины, в т.ч. субпродуктов. Основным направлением экспорта является Монголия. В конце 2019 года предприятие успешно прошло проверку Россельхознадзора на получение разрешения экспортировать свою продукцию на Филиппины, в Японию и Таиланд, а также во Вьетнам и страны таможенного союза;



- Номинация «Экспортёр года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес» - АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (Республика Бурятия). Компания является одним из предприятий холдинга «Вертолёты России», специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш). Доля завода в общем объёме промышленного производства Бурятии достигает 30-40%. Завод осуществляет экспортные поставки в Казахстан, Бангладеш, Китай и Камбоджу;



- Номинация «Экспортёр года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство» - ООО «Туску» (Республика Саха (Якутия). Компания занимается изготовлением изделий и полуфабрикатов из бивня мамонта. Экспортирует свою продукцию, а также сырье из бивня мамонта в Китай;



- Номинация «Трейдер года» в категории «малое и среднее предпринимательство» - ООО «Мегаполис» (Республика Бурятия). Компания специализируется на оптовой торговле и оказании маркетинговых, информационно-консультационных, транспортно-логистических услуг в области внешнеэкономической деятельности, занимается продвижением продукции тяжёлой промышленности и машиностроения. «Мегаполис» имеет договорные отношения с рядом производителей и торговыми домами заводов производителей, продукция которых тесно связана с железнодорожным транспортом, в том числе в Китае и в Монголии;



- Номинация «Новая география» - ОАО «Селенгинский ЦКК» (Республика Бурятия). Компания производит сульфатную небелёную целлюлозу, картон и гофро-продукцию. Комбинат также осуществляет производство и распределение тепловой и электрической энергии. Сбыт продукции «Селенгинский ЦКК» осуществляется на внешнем рынке – в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Китае, Монголии, Японии, Афганистане.



Всероссийская премия «Экспортёр года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.



Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин:

«Мы поздравляем наших партнёров со значимой победой в региональном этапе Всероссийской премии «Экспортёр года». Приятно, что ведущие компании Бурятии и Якутии заняли лидирующие позиции в разных профильных номинациях, что свидетельствует о системной региональной работе на пути к достижению экономических результатов деятельности. Территории присутствия Байкальского банка Сбербанка традиционно имеют тесные связи со странами Азиатско-Тихоокеанского, активно развивают экспортные направления, и мы рады поддерживать наших клиентов в развитии данной деятельности. Сбербанк уделяет особое внимание поддержке предприятий, работающих с зарубежными партнёрами, мы предлагаем им специализированные финансовые решения, консультационную и образовательную помощь».



Победители регионального этапа всероссийского конкурса примут участие в федеральном этапе премии «Экспортёр года». Церемония награждения лауреатов пройдёт в ноябре 2020 года на международном экспортном форуме «Сделано в России». Победители конкурса «Экспортёр года» получат различные бонусы от и «Российского экспортного центра» и генерального партнёра премии – ПАО Сбербанк.



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