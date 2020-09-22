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В Улан-Удэ зарплату не платили главному инженеру

В Улан-Удэ зарплату не платили главному инженеру
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Терпение мужчины не выдержало, и он пошёл в суд

Судебные приставы в Улан-Удэ взыскали с общества с ограниченной ответственностью задолженность по заработной плате в размере свыше 198 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Мужчина шесть месяцев проработал главным инженером проектов организации без соответствующего оформления и внесения записей в трудовую книжку в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Кроме этого, руководитель компании вовремя не платил заработную плату сотруднику в полном объёме.

В результате мужчина уволился по собственному желанию и обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта трудовых отношений и взыскании заработной платы.

Суд принял решение об обязании предпринимателя внести соответствующие записи, а также взыскать задолженность по заработной плате на общую сумму 198 500 рублей.

Судебный пристав наложил арест на счета фирмы. Задолженность была списана с расчетных счетов должника в банках.

На сегодняшний день деньги в полном объёме перечислены на счет взыскателя.
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