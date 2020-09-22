В Улан-Удэ зарплату не платили главному инженеру

Терпение мужчины не выдержало, и он пошёл в суд



Судебные приставы в Улан-Удэ взыскали с общества с ограниченной ответственностью задолженность по заработной плате в размере свыше 198 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Мужчина шесть месяцев проработал главным инженером проектов организации без соответствующего оформления и внесения записей в трудовую книжку в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Кроме этого, руководитель компании вовремя не платил заработную плату сотруднику в полном объёме.



В результате мужчина уволился по собственному желанию и обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта трудовых отношений и взыскании заработной платы.



Суд принял решение об обязании предпринимателя внести соответствующие записи, а также взыскать задолженность по заработной плате на общую сумму 198 500 рублей.



Судебный пристав наложил арест на счета фирмы. Задолженность была списана с расчетных счетов должника в банках.



На сегодняшний день деньги в полном объёме перечислены на счет взыскателя.

