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В прокуратуре Бурятия пройдёт приём предпринимателей

В прокуратуре Бурятия пройдёт приём предпринимателей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В мероприятии будет участвовать Чингис Матхеев

25 сентября в 15:00 в прокуратуре Бурятии прокурор республики Галина Ковалёва проведёт личный приём граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Приём состоится по адресу г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23а.

В приёме примет участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев.

Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики лично либо по телефонам: 8 (301-2) 21-08-52, 21-11-33, 8914 050 96 79.
прокуратура прием граждан предприниматели
 
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