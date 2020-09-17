В мероприятии будет участвовать Чингис Матхеев
25 сентября в 15:00 в прокуратуре Бурятии прокурор республики Галина Ковалёва проведёт личный приём граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Приём состоится по адресу г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23а.
В приёме примет участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики лично либо по телефонам: 8 (301-2) 21-08-52, 21-11-33, 8914 050 96 79.
В прокуратуре Бурятия пройдёт приём предпринимателей
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