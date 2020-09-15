 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 сентября

14 сентября

Популярное

«ТГК-14» – социально-ориентированная компания

«ТГК-14» – социально-ориентированная компания
Бизнес,  Фото:пресс-служба ПАО «ТГК-14»
В «Теплоэнергосбыте Бурятии» прошли консультации населения в рамках Дня открытых дверей. Благодаря предварительной записи посещение потребителей в этот день было спланировано таким образом, чтобы в помещении присутствовало минимальное количество людей. Также соблюдались все профилактические меры: социальная дистанция, обязательная термометрия и дезинфекция рук, проветривание помещений, масочный режим.


пресс-служба ПАО «ТГК-14» 

Приём осуществлялся параллельно в двух кабинетах заместителем генерального директора ПАО «ТГК-14» по сбыту Василием Гайчуком и директором «Теплоэнергосбыта Бурятии» Александром Новолодским. Тематика обращений была самая различная: от вопросов учёта, начисления, перерасчёта и оплаты потреблённых ресурсов до заключения договоров о реструктуризации задолженности. Со своими вопросами в этот день обратились всего 13 потребителей. Все вопросы были решены в текущем порядке.

Заместитель генерального директора ПАО «ТГК-14» по сбыту Василий Гайчук поблагодарил всех, кто исправно оплачивает счета за тепло и горячую воду. Он отметил, что своевременные платежи позволяют готовить станции, котельные и теплосети к зимнему сезону.

Но вместе с тем, сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14», есть граждане, которые накопили многотысячные долги и среди них люди, занимающие высокие посты в органах власти. Некоторые активисты, активно защищающие интересы «идейных» неплательщиков, получив перерасчёт на десятки тысяч рублей, сами вновь копят долги.

«ТГК-14» – социально-ориентированная, открытая компания и всегда готова к конструктивному диалогу с потребителями. Теплоэнергетики выполняют свои обязательства по надёжному качественному теплоснабжению потребителей. Со своей стороны, платить за тепло и горячую воду вовремя – это обязанность каждого потребителя, которая играет стратегическую роль в этом процессе.
ТГК-14 Бурятия день открытых дверей теплоснабжение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии недостачу с продавца вина и водки взыскали приставы
В Бурятии недостачу с продавца вина и водки взыскали приставы
Бизнес, 14.09.2020
Суд отметил, что к продавцам применяется принцип презумпции вины
Сбербанк и Visa утроят отчисления на благотворительность
Сбербанк и Visa утроят отчисления на благотворительность
Бизнес, 11.09.2020
Совместная акция проходит с 10 сентября по 31 октября
В российских магазинах предложили ввести двойные ценники
В российских магазинах предложили ввести двойные ценники
Бизнес, 11.09.2020
Это не позволило бы производителям хитрить с упаковкой
До 1 октября во всех ТРЦ Улан-Удэ установят рециркуляторы воздуха
До 1 октября во всех ТРЦ Улан-Удэ установят рециркуляторы воздуха
Бизнес, 11.09.2020
На сегодня установлено только два рециркулятора
В Бурятии обнаружили охотничьи туры на краснокнижных животных
В Бурятии обнаружили охотничьи туры на краснокнижных животных
Бизнес, 11.09.2020
Природоохранная прокуратура предотвратила незаконную охоту и рыбалку на Байкале
Жители России всё чаще оплачивают проезд безналичным способом
Жители России всё чаще оплачивают проезд безналичным способом
Бизнес, 10.09.2020
Эквайринг Сбербанка ставит рекорды на общественном транспорте
В Иркутской области продлены сроки уплаты региональных налогов
В Иркутской области продлены сроки уплаты региональных налогов
Бизнес, 10.09.2020
Среди них налог на имущество, транспортный и по «упрощёнке»
В Иркутске выписали штраф за пиротехнику в развлекательном комплексе
В Иркутске выписали штраф за пиротехнику в развлекательном комплексе
Бизнес, 10.09.2020
Собственник объекта не предоставил сертификатов соответствия на фейерверк-машину
Бизнесмен в Бурятии поплатился за «Свинку Пэппу»
Бизнесмен в Бурятии поплатился за «Свинку Пэппу»
Бизнес, 10.09.2020
С предпринимателя взыскали компенсацию за незаконное использование товарного знака
На «Уроке цифры» школьники будут программировать беспилотники
На «Уроке цифры» школьники будут программировать беспилотники
Бизнес, 10.09.2020
Детям расскажут об основах и принципах работы искусственного интеллекта
Президент России поблагодарил Сбербанк за подарок Тулуну
Президент России поблагодарил Сбербанк за подарок Тулуну
Бизнес, 10.09.2020
Банк построил и оборудовал инфекционное отделение больницы
В Бурятии объявление «старше 18 лет» признали дискриминацией
В Бурятии объявление «старше 18 лет» признали дискриминацией
Бизнес, 10.09.2020
Кафе незаконно набирало посудомойщиц только старше 18 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^