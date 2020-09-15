«ТГК-14» – социально-ориентированная компания

пресс-служба ПАО «ТГК-14»

В «Теплоэнергосбыте Бурятии» прошли консультации населения в рамках Дня открытых дверей. Благодаря предварительной записи посещение потребителей в этот день было спланировано таким образом, чтобы в помещении присутствовало минимальное количество людей. Также соблюдались все профилактические меры: социальная дистанция, обязательная термометрия и дезинфекция рук, проветривание помещений, масочный режим.Приём осуществлялся параллельно в двух кабинетах заместителем генерального директора ПАО «ТГК-14» по сбыту Василием Гайчуком и директором «Теплоэнергосбыта Бурятии» Александром Новолодским. Тематика обращений была самая различная: от вопросов учёта, начисления, перерасчёта и оплаты потреблённых ресурсов до заключения договоров о реструктуризации задолженности. Со своими вопросами в этот день обратились всего 13 потребителей. Все вопросы были решены в текущем порядке.Заместитель генерального директора ПАО «ТГК-14» по сбыту Василий Гайчук поблагодарил всех, кто исправно оплачивает счета за тепло и горячую воду. Он отметил, что своевременные платежи позволяют готовить станции, котельные и теплосети к зимнему сезону.Но вместе с тем, сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14», есть граждане, которые накопили многотысячные долги и среди них люди, занимающие высокие посты в органах власти. Некоторые активисты, активно защищающие интересы «идейных» неплательщиков, получив перерасчёт на десятки тысяч рублей, сами вновь копят долги.«ТГК-14» – социально-ориентированная, открытая компания и всегда готова к конструктивному диалогу с потребителями. Теплоэнергетики выполняют свои обязательства по надёжному качественному теплоснабжению потребителей. Со своей стороны, платить за тепло и горячую воду вовремя – это обязанность каждого потребителя, которая играет стратегическую роль в этом процессе.