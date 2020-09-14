Суд отметил, что к продавцам применяется принцип презумпции вины
В Бурятии судебные приставы взыскали с продавца винно-водочного отдела магазина сумму недостачи в размере свыше 93 тысяч рублей. Об этом сообщили в УФССП по Бурятии.
Приняв на работу нового сотрудника, хозяйка магазина заключила договор о полной материальной ответственности. В дальнейшем во время инвентаризации товаров владелица торговой точки выявила недостачу в 93 602 рублей.
За взысканием материального ущерба, причинённого магазину, индивидуальный предприниматель обратилась в суд.
Суд удовлетворил требования истца о взыскании ущерба. Суд отметил, что к материально-ответственным лицам, коим является продавец, применяется принцип презумпции вины. Он заключается в том, что в случае недостачи материальных ценностей или денег, вверенных работнику, он, а не работодатель, несёт за это ответственность, если не докажет иное.
Свою вину работница признала сразу и написала гарантийную расписку о том, что погасит задолженность в течение месяца. Однако на деле же женщина возмещать обещанную сумму не торопилась и без предупреждения выехала из села.
Судебный пристав выяснил, что должница теперь живёт в Селенгинском районе. Местные приставы выехали по адресу и напомнили женщине о задолженности.
На сегодняшний день ущерб в полном объёме перечислен предпринимательнице. За несвоевременное исполнение судебного решения должнице дополнительно пришлось выплатить исполнительский сбор в 6,5 тысяч рублей.
В Бурятии недостачу с продавца вина и водки взыскали приставы
Бизнес, Фото:
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