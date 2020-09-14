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В Бурятии недостачу с продавца вина и водки взыскали приставы

В Бурятии недостачу с продавца вина и водки взыскали приставы
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд отметил, что к продавцам применяется принцип презумпции вины

В Бурятии судебные приставы взыскали с продавца винно-водочного отдела магазина сумму недостачи в размере свыше 93 тысяч рублей. Об этом сообщили в УФССП по Бурятии.

Приняв на работу нового сотрудника, хозяйка магазина заключила договор о полной материальной ответственности. В дальнейшем во время инвентаризации товаров владелица торговой точки выявила недостачу в 93 602 рублей.

За взысканием материального ущерба, причинённого магазину, индивидуальный предприниматель обратилась в суд.

Суд удовлетворил требования истца о взыскании ущерба. Суд отметил, что к материально-ответственным лицам, коим является продавец, применяется принцип презумпции вины. Он заключается в том, что в случае недостачи материальных ценностей или денег, вверенных работнику, он, а не работодатель, несёт за это ответственность, если не докажет иное.

Свою вину работница признала сразу и написала гарантийную расписку о том, что погасит задолженность в течение месяца. Однако на деле же женщина возмещать обещанную сумму не торопилась и без предупреждения выехала из села.

Судебный пристав выяснил, что должница теперь живёт в Селенгинском районе. Местные приставы выехали по адресу и напомнили женщине о задолженности.

На сегодняшний день ущерб в полном объёме перечислен предпринимательнице. За несвоевременное исполнение судебного решения должнице дополнительно пришлось выплатить исполнительский сбор в 6,5 тысяч рублей.
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