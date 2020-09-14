В Бурятии недостачу с продавца вина и водки взыскали приставы

Суд отметил, что к продавцам применяется принцип презумпции вины



В Бурятии судебные приставы взыскали с продавца винно-водочного отдела магазина сумму недостачи в размере свыше 93 тысяч рублей. Об этом сообщили в УФССП по Бурятии.



Приняв на работу нового сотрудника, хозяйка магазина заключила договор о полной материальной ответственности. В дальнейшем во время инвентаризации товаров владелица торговой точки выявила недостачу в 93 602 рублей.



За взысканием материального ущерба, причинённого магазину, индивидуальный предприниматель обратилась в суд.



Суд удовлетворил требования истца о взыскании ущерба. Суд отметил, что к материально-ответственным лицам, коим является продавец, применяется принцип презумпции вины. Он заключается в том, что в случае недостачи материальных ценностей или денег, вверенных работнику, он, а не работодатель, несёт за это ответственность, если не докажет иное.



Свою вину работница признала сразу и написала гарантийную расписку о том, что погасит задолженность в течение месяца. Однако на деле же женщина возмещать обещанную сумму не торопилась и без предупреждения выехала из села.



Судебный пристав выяснил, что должница теперь живёт в Селенгинском районе. Местные приставы выехали по адресу и напомнили женщине о задолженности.



На сегодняшний день ущерб в полном объёме перечислен предпринимательнице. За несвоевременное исполнение судебного решения должнице дополнительно пришлось выплатить исполнительский сбор в 6,5 тысяч рублей.

