Сбербанк запустил первые в России инвестиционные стратегии типа TDS



1. Инвестор сообщает, к какому году он хочет достичь финансовой цели. При рублёвой стратегии первоначальная сумма инвестирования — от 1 млн руб. При валютной стратегии — от 15000 долларов США.



2. Профессиональные управляющие формируют портфель в зависимости от срока стратегии. Затем они меняют баланс инструментов в нём в зависимости от срока и ситуации на фондовых рынках. Вложения в акции и облигации осуществляются с помощью покупки биржевых фондов, что снижает человеческий фактор в управлении, — управляющие оценивают перспективы экономики или фондового рынка в целом, а не отдельной компании. Вложения в ценные бумаги осуществляются через покупку биржевых фондов, что снижает издержки инвесторов.



3. Инвестор с удобной периодичностью пополняет счёт на сумму от 25000 руб. (или 5000 долларов США).



Главное правило — чем больше горизонт инвестирования, тем больше рисков может взять на себя инвестор. В первые годы стратегия направлена на максимизацию прибыли, поэтому основную часть портфеля занимают рисковые инструменты — акции. По мере приближения к целевой дате акцент смещается на сохранение капитала и увеличивается доля более консервативных активов — облигаций. Чем больше срок стратегии, тем выше потенциал роста. Например, при дате погашения в 2025 году прогнозируемая доходность составляет 7,8%, а в 2040 году — уже 10,4%*.



Мария Поденко, руководитель премиальной сети «Сбербанк Первый»:

«Впервые стратегии по формированию долгосрочного капитала появились в США в 1990-х годах и стали особенно популярны в 2006 году, после изменения пенсионного законодательства. Их предлагали такие крупные компании, как Vanguard, Fidelity, BlackRock Inc. и другие. В России мы сделали это первыми, взяв за основу лучшие мировые практики и адаптировав их под особенности нашего рынка. Главная задача новых стратегий — помочь клиентам сформировать капитал к определённой дате. Уверены, что их оценят те, кто ставит перед собой долгосрочные финансовые цели».



«Сбербанк Первый» — премиальный формат обслуживания для клиентов банка. В нём доступны эксклюзивные банковские и небанковские услуги, направленные на приумножение средств и грамотное распоряжение ими. Это премиальные банковские карты, вклады с повышенными ставками, консьерж-сервис, льготные курсы обмена валют, страховые, инвестиционные и другие продукты. Услуги «Сбербанка Первого» можно получить в 150 офисах по всей стране, а также у персонального менеджера.



* Доходность рассчитана на основе долгосрочного прогноза развития экономики группы «Макровижн» (ПАО Сбербанк), модифицированного АО «Сбербанк Управление Активами». Инвестиции сопряжены с риском. Государство, ПАО Сбербанк, АО «Сбербанк Управление Активами» не гарантируют получения дохода.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.



Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.





В пакете «Сбербанк Первый» стала доступна первая в России линейка инвестиционных стратегий доверительного управления «Мой капитал» от «Сбербанк Управление Активами». Новые стратегии относятся к типу Target Date Strategy и позволяют формировать капитал к определённой дате.Каждая стратегия Target Date Strategy (TDS) — это диверсифицированный портфель, который инвестирует в различные классы активов: акции, облигации крупнейших российских и американских компаний, государственные облигации ОФЗ. Они предназначены для инвесторов, которые хотят получить определённую сумму к конкретному году. Например, когда понадобятся деньги на развитие бизнеса, обучение детей, покупку недвижимости или выход на пенсию. Линейка включает рублёвые и валютные стратегии с датой погашения в 2025, 2030, 2035 и 2040 годах.