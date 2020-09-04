 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 сентября

03 сентября

Популярное

Сбербанк запустил первые в России инвестиционные стратегии типа TDS

Сбербанк запустил первые в России инвестиционные стратегии типа TDS
Бизнес, 
Они позволяют формировать капитал к определённой дате

В пакете «Сбербанк Первый» стала доступна первая в России линейка инвестиционных стратегий доверительного управления «Мой капитал» от «Сбербанк Управление Активами». Новые стратегии относятся к типу Target Date Strategy и позволяют формировать капитал к определённой дате.

Каждая стратегия Target Date Strategy (TDS) — это диверсифицированный портфель, который инвестирует в различные классы активов: акции, облигации крупнейших российских и американских компаний, государственные облигации ОФЗ. Они предназначены для инвесторов, которые хотят получить определённую сумму к конкретному году. Например, когда понадобятся деньги на развитие бизнеса, обучение детей, покупку недвижимости или выход на пенсию. Линейка включает рублёвые и валютные стратегии с датой погашения в 2025, 2030, 2035 и 2040 годах.

Как это работает

1. Инвестор сообщает, к какому году он хочет достичь финансовой цели. При рублёвой стратегии первоначальная сумма инвестирования — от 1 млн руб. При валютной стратегии — от 15000 долларов США.

2. Профессиональные управляющие формируют портфель в зависимости от срока стратегии. Затем они меняют баланс инструментов в нём в зависимости от срока и ситуации на фондовых рынках. Вложения в акции и облигации осуществляются с помощью покупки биржевых фондов, что снижает человеческий фактор в управлении, — управляющие оценивают перспективы экономики или фондового рынка в целом, а не отдельной компании. Вложения в ценные бумаги осуществляются через покупку биржевых фондов, что снижает издержки инвесторов.

3. Инвестор с удобной периодичностью пополняет счёт на сумму от 25000 руб. (или 5000 долларов США).

Главное правило — чем больше горизонт инвестирования, тем больше рисков может взять на себя инвестор. В первые годы стратегия направлена на максимизацию прибыли, поэтому основную часть портфеля занимают рисковые инструменты — акции. По мере приближения к целевой дате акцент смещается на сохранение капитала и увеличивается доля более консервативных активов — облигаций. Чем больше срок стратегии, тем выше потенциал роста. Например, при дате погашения в 2025 году прогнозируемая доходность составляет 7,8%, а в 2040 году — уже 10,4%*.

Мария Поденко, руководитель премиальной сети «Сбербанк Первый»:
«Впервые стратегии по формированию долгосрочного капитала появились в США в 1990-х годах и стали особенно популярны в 2006 году, после изменения пенсионного законодательства. Их предлагали такие крупные компании, как Vanguard, Fidelity, BlackRock Inc. и другие. В России мы сделали это первыми, взяв за основу лучшие мировые практики и адаптировав их под особенности нашего рынка. Главная задача новых стратегий — помочь клиентам сформировать капитал к определённой дате. Уверены, что их оценят те, кто ставит перед собой долгосрочные финансовые цели».

«Сбербанк Первый» — премиальный формат обслуживания для клиентов банка. В нём доступны эксклюзивные банковские и небанковские услуги, направленные на приумножение средств и грамотное распоряжение ими. Это премиальные банковские карты, вклады с повышенными ставками, консьерж-сервис, льготные курсы обмена валют, страховые, инвестиционные и другие продукты. Услуги «Сбербанка Первого» можно получить в 150 офисах по всей стране, а также у персонального менеджера.

* Доходность рассчитана на основе долгосрочного прогноза развития экономики группы «Макровижн» (ПАО Сбербанк), модифицированного АО «Сбербанк Управление Активами». Инвестиции сопряжены с риском. Государство, ПАО Сбербанк, АО «Сбербанк Управление Активами» не гарантируют получения дохода.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Сбербанк банки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Видеосервис Сбербанка запускает коллекцию регионального кино
Видеосервис Сбербанка запускает коллекцию регионального кино
Бизнес, 04.09.2020
Ленты якутских режиссёров теперь доступны в онлайн-кинотеатре Okko
В Иркутской области бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты 21 млн
В Иркутской области бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты 21 млн
Бизнес, 04.09.2020
Следствие полагает, что директор внёс в декларации заведомо ложные сведения
В Улан-Удэ ещё одна компания пожаловалась на Этнографический музей
В Улан-Удэ ещё одна компания пожаловалась на Этнографический музей
Бизнес, 03.09.2020
Жалоба вновь касается аукциона на входной модуль
Власти Братска объявили аукцион на аренду земли под аквапарк
Власти Братска объявили аукцион на аренду земли под аквапарк
Бизнес, 03.09.2020
В Братске планируют построить первый крытый аквапарк
Сбербанк анонсирует новые образовательные продукты и программы
Сбербанк анонсирует новые образовательные продукты и программы
Бизнес, 03.09.2020
Банк поздравляет всех с Днём знаний и напоминает — чтобы двигаться вперёд, нужно не бояться чего-то не знать
100 миллионов на собор в Улан-Удэ даст строитель моста через Уду
100 миллионов на собор в Улан-Удэ даст строитель моста через Уду
Бизнес, 03.09.2020
Стало известно, кто этот таинственный щедрый благотворитель, который поможет с собором-долгостроем
39% российских семей готовы копить на высшее образование
39% российских семей готовы копить на высшее образование
Бизнес, 02.09.2020
В среднем россияне хотят отложить на эти цели около 470 тыс. рублей
В Улан-Удэ пожаловались на конкурс по школьному буфету
В Улан-Удэ пожаловались на конкурс по школьному буфету
Бизнес, 02.09.2020
Предприниматель обжалует отклонение своей заявки
Благотворитель даст 100 миллионов на собор-долгострой в Улан-Удэ
Благотворитель даст 100 миллионов на собор-долгострой в Улан-Удэ
Бизнес, 02.09.2020
Об этом рассказал бывший Бурятский митрополит Савватий
В Улан-Удэ в День знаний подросткам продавали спиртное
В Улан-Удэ в День знаний подросткам продавали спиртное
Бизнес, 02.09.2020
Вчера проверяли кафе, магазины и ТРЦ
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Бизнес, 02.09.2020
Такой запрет нужен для защиты прав продавцов в связи с развитием технологий, считают в ведомстве
В Улан-Удэ обжалуют аукцион Этнографического музея
В Улан-Удэ обжалуют аукцион Этнографического музея
Бизнес, 02.09.2020
«СтройСервис» оспаривает требования музея к подрядчику
В 65 регионах РФ начнут обучение на Школьной цифровой платформе Сбербанка
В 65 регионах РФ начнут обучение на Школьной цифровой платформе Сбербанка
Бизнес, 02.09.2020
Проект содержит контент по всем предметам школьной программы с 5 по 9 класс
Детям Окинского района Бурятии помогли собраться в школу
Детям Окинского района Бурятии помогли собраться в школу
Бизнес, 02.09.2020
Были закуплены канцелярские наборы для детей, оказавшихся в трудной жизненной     ситуации, а также из многодетных семей и детей-сирот

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^