Видеосервис Сбербанка запускает коллекцию регионального кино

Ленты якутских режиссёров теперь доступны в онлайн-кинотеатре Okko



В мультимедийном сервисе Оkko появилась первая коллекция регионального кино — теперь пользователи могут посмотреть картины якутских режиссёров.



В копилке кинокомпаний и продюсерских центров Республики Саха (Якутия) сегодня насчитываются десятки фильмов различных жанров. Кинокритики называют современное якутское кино феноменом, который продолжает развиваться и заявляет о себе, как в региональном прокате, так и на кинофестивалях различного уровня. Например, наградами международного московского кинофестиваля удостоены фильмы Эдуарда Новикова «Царь-птица» (золотой приз «Святой Георгий», 2018 г.), и Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» (приз зрительских симпатий, 2019 г.). Популярностью кинозрителей Якутии пользуются и такие фильмы, как «Снайпер Саха», «Журавли над Ильменем», «Бэйбэрикээн» и другие картины.



Алексей Зезюлин, управляющий Якутским отделением Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Впервые фильмы якутских кинопроизводителей появились в российском мультимедийном сервисе. Это уникальное событие не только для нашего отделения, но и для всех поклонников регионального кинематографа. Благодаря быстрой и слаженной работе с представителями компании «Сахафильм» Сбербанку удалось осуществить данный проект. Теперь многомиллионная аудитория сервиса Okko, входящего в экосистему Сбербанка, может прикоснуться к яркому, самобытному миру якутского кино».



Софья Квашилава, генеральный продюсер Okko Entertainment:

«За последние годы за якутским кино закрепилась слава своего рода интересного феномена, но сами картины были представлены по большей части на локальном уровне и, за исключением этнических кинофестивалей, не покидали пределов республики. Мы очень рады предоставить возможность представителям якутского кинематографа донести до широкой аудитории свои работы и уверены, что они найдут своего зрителя».



Мультимедийный сервис Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и сегодня представлен на всех ключевых платформах. Ежемесячная аудитория Okko —17 млн человек.



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