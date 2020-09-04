В Иркутской области бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты 21 млн

Следствие полагает, что директор внёс в декларации заведомо ложные сведения



В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Терра Нова», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов (п. «а» ч.2 ст.199 УК РФ).



По версии следствия, директор предприятия, работающего в сфере оптовой торговли топливом, совместно с иными лицами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с деятельности ООО «Терра Нова» за 3-4 квартал 2017 года в размере 21 млн рублей.



- Уклонение совершено путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в связи с приобретением нефтепродуктов у контрагента, который фактически никаких товаров не поставлял. Финансово-хозяйственные отношения между организациями носили фиктивный характер, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств.

