 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 сентября

03 сентября

Популярное

В Иркутской области бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты 21 млн

В Иркутской области бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты 21 млн
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Следствие полагает, что директор внёс в декларации заведомо ложные сведения

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Терра Нова», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов (п. «а» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия, работающего в сфере оптовой торговли топливом, совместно с иными лицами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с деятельности ООО «Терра Нова» за 3-4 квартал 2017 года в размере 21 млн рублей.

- Уклонение совершено путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в связи с приобретением нефтепродуктов у контрагента, который фактически никаких товаров не поставлял. Финансово-хозяйственные отношения между организациями носили фиктивный характер, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств. 
уклонение от налогов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Видеосервис Сбербанка запускает коллекцию регионального кино
Видеосервис Сбербанка запускает коллекцию регионального кино
Бизнес, 04.09.2020
Ленты якутских режиссёров теперь доступны в онлайн-кинотеатре Okko
В Иркутской области бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты 21 млн
В Иркутской области бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты 21 млн
Бизнес, 04.09.2020
Следствие полагает, что директор внёс в декларации заведомо ложные сведения
Власти Братска объявили аукцион на аренду земли под аквапарк
Власти Братска объявили аукцион на аренду земли под аквапарк
Бизнес, 03.09.2020
В Братске планируют построить первый крытый аквапарк
Сбербанк анонсирует новые образовательные продукты и программы
Сбербанк анонсирует новые образовательные продукты и программы
Бизнес, 03.09.2020
Банк поздравляет всех с Днём знаний и напоминает — чтобы двигаться вперёд, нужно не бояться чего-то не знать
100 миллионов на собор в Улан-Удэ даст строитель моста через Уду
100 миллионов на собор в Улан-Удэ даст строитель моста через Уду
Бизнес, 03.09.2020
Стало известно, кто этот таинственный щедрый благотворитель, который поможет с собором-долгостроем
39% российских семей готовы копить на высшее образование
39% российских семей готовы копить на высшее образование
Бизнес, 02.09.2020
В среднем россияне хотят отложить на эти цели около 470 тыс. рублей
В Улан-Удэ пожаловались на конкурс по школьному буфету
В Улан-Удэ пожаловались на конкурс по школьному буфету
Бизнес, 02.09.2020
Предприниматель обжалует отклонение своей заявки
Благотворитель даст 100 миллионов на собор-долгострой в Улан-Удэ
Благотворитель даст 100 миллионов на собор-долгострой в Улан-Удэ
Бизнес, 02.09.2020
Об этом рассказал бывший Бурятский митрополит Савватий
В Улан-Удэ в День знаний подросткам продавали спиртное
В Улан-Удэ в День знаний подросткам продавали спиртное
Бизнес, 02.09.2020
Вчера проверяли кафе, магазины и ТРЦ
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Бизнес, 02.09.2020
Такой запрет нужен для защиты прав продавцов в связи с развитием технологий, считают в ведомстве
В Улан-Удэ обжалуют аукцион Этнографического музея
В Улан-Удэ обжалуют аукцион Этнографического музея
Бизнес, 02.09.2020
«СтройСервис» оспаривает требования музея к подрядчику
В 65 регионах РФ начнут обучение на Школьной цифровой платформе Сбербанка
В 65 регионах РФ начнут обучение на Школьной цифровой платформе Сбербанка
Бизнес, 02.09.2020
Проект содержит контент по всем предметам школьной программы с 5 по 9 класс
Детям Окинского района Бурятии помогли собраться в школу
Детям Окинского района Бурятии помогли собраться в школу
Бизнес, 02.09.2020
Были закуплены канцелярские наборы для детей, оказавшихся в трудной жизненной     ситуации, а также из многодетных семей и детей-сирот
В Бурятии бизнесмена необоснованно не допустили к аукциону
В Бурятии бизнесмена необоснованно не допустили к аукциону
Бизнес, 02.09.2020
Бурятское УФАС предписало отменить итоги аукциона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^