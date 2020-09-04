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В Бурятии работникам пекарни не платили вовремя зарплату

В Бурятии работникам пекарни не платили вовремя зарплату
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Зарплату не платили ещё с января

В Бичурском районе Бурятии перед работниками пекарни образовалась задолженность по заработной плате в размере 343 тысяч рублей. Задолженность возникла за январь – март 2020 года, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями в интересах работников общества. После этого задолженность по заработной плате была погашена. 
хлебо-булочные изделия долги по зарплате
 
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