В Бурятии работникам пекарни не платили вовремя зарплату

Зарплату не платили ещё с января



В Бичурском районе Бурятии перед работниками пекарни образовалась задолженность по заработной плате в размере 343 тысяч рублей. Задолженность возникла за январь – март 2020 года, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями в интересах работников общества. После этого задолженность по заработной плате была погашена.

