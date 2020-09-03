Жалоба вновь касается аукциона на входной модуль
Бурятское УФАС России приняло к рассмотрению жалобу ООО «Элкасс-ЦТО» на действия Этнографического музея народов Забайкалья при проведении аукциона на выполнение работ по обустройству входного модуля учреждения.
Компания не согласна с отклонением заявки на участие в торгах.
Рассмотрение жалобы назначено на 10 сентября.
Ранее другой заявитель оспаривал требования Этнографического музея к участникам данной закупки. Решение о соответствии положений аукционной документации законодательству о закупках будет принято 7 сентября, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
В Улан-Удэ ещё одна компания пожаловалась на Этнографический музей
Бизнес, Фото:
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