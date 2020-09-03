Власти Братска объявили аукцион на аренду земли под аквапарк

В Братске планируют построить первый крытый аквапарк



Администрация города объявила аукцион на право заключения договора аренды земельного участка под строительство аквапарка. Аукцион состоится 9 октября, сообщает пресс-служба администрации Братска.



Площадь земельного участка составляет 19 тыс. кв. м, он расположен в Центральном районе, по адресу ул. Энгельса, 28.



В мае 2019 года на IV Братском экономическом форуме администрация города подписала соглашение с компанией «АкваБратск» о строительстве развлекательного комплекса с инфраструктурой для игр на воде. Проект был одобрен братчанами на публичных слушаниях.



Современный аквапарк с отдельным бассейном — давняя мечта братчан. Объём инвестиций составит порядка 450 млн руб.



После прохождения аукционных процедур и подписания договора инвестор должен получить в комитете по градостроительству разрешение на проведение земельных работ, согласно проекту.





