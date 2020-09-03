В Братске планируют построить первый крытый аквапарк
Администрация города объявила аукцион на право заключения договора аренды земельного участка под строительство аквапарка. Аукцион состоится 9 октября, сообщает пресс-служба администрации Братска.
Площадь земельного участка составляет 19 тыс. кв. м, он расположен в Центральном районе, по адресу ул. Энгельса, 28.
В мае 2019 года на IV Братском экономическом форуме администрация города подписала соглашение с компанией «АкваБратск» о строительстве развлекательного комплекса с инфраструктурой для игр на воде. Проект был одобрен братчанами на публичных слушаниях.
Современный аквапарк с отдельным бассейном — давняя мечта братчан. Объём инвестиций составит порядка 450 млн руб.
После прохождения аукционных процедур и подписания договора инвестор должен получить в комитете по градостроительству разрешение на проведение земельных работ, согласно проекту.
Власти Братска объявили аукцион на аренду земли под аквапарк
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Братске планируют построить первый крытый аквапарк
Банк поздравляет всех с Днём знаний и напоминает — чтобы двигаться вперёд, нужно не бояться чего-то не знать
Стало известно, кто этот таинственный щедрый благотворитель, который поможет с собором-долгостроем
В среднем россияне хотят отложить на эти цели около 470 тыс. рублей
Предприниматель обжалует отклонение своей заявки
Об этом рассказал бывший Бурятский митрополит Савватий
Вчера проверяли кафе, магазины и ТРЦ
Такой запрет нужен для защиты прав продавцов в связи с развитием технологий, считают в ведомстве
«СтройСервис» оспаривает требования музея к подрядчику
Проект содержит контент по всем предметам школьной программы с 5 по 9 класс
Были закуплены канцелярские наборы для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также из многодетных семей и детей-сирот
Бурятское УФАС предписало отменить итоги аукциона
Жалоба поступила в Бурятское УФАС
Закрытие границы с Монголией сильно ударило по аршанскому рынку
Землю использовали не по назначению