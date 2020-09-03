Сбербанк анонсирует новые образовательные продукты и программы

Банк поздравляет всех с Днём знаний и напоминает — чтобы двигаться вперёд, нужно не бояться чего-то не знать



Поддержка и развитие образования, в том числе инклюзивного — часть корпоративной социальной ответственности Сбербанка. Банк развивает федеральные и региональные проекты, которые помогают осваивать новые знания и навыки, программы личностного потенциала и персонализированной траектории развития.



Сбербанк совместно с благотворительным фондом «Вклад в будущее» анонсирует новые образовательные продукты и программы, которые запускаются в новом учебном году.



Программа по развитию личностного потенциала



Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и семь педагогических университетов России объединились для проведения совместных исследований, разработки и внедрения методик, направленных на развитие личностного потенциала. Участники консорциума «Развитие личностного потенциала в образовании», в который вошло более 100 преподавателей, педагогов, аспирантов, в новом учебном году пройдут первое обучение, погружающее в тематику личностного потенциала и позитивную психологию личности, а также в содержание и инструментарий программы фонда. Ключевым партнёром программы является педагог. Для того чтобы он смог работать в новой парадигме образования и развивать личностный потенциал у детей, необходимо в первую очередь способствовать развитию личности самого педагога, во вторую — обеспечить его передовыми методиками и инструментами для работы с детьми.



С 2018 года благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» начал реализацию программы по развитию личностного потенциала, которая направлена на расширение возможностей ребенка совершать осознанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. Это подразумевает работу с каждым ребёнком в трёх ключевых направлениях: помощи в определении мотивов и установок, развитии универсальных компетенций, освоении технологий и инструментов под конкретные типы деятельности и задачи.



Программа «Цифровые навыки и компетентности»



C 14 по 27 сентября в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», организаторами которого являются министерство просвещения РФ, минкомсвязи РФ и АНО «Цифровая экономика», Сбербанк и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» проведут по всей России урок по теме: «Искусственный интеллект и машинное обучение».



«Урок цифры» — серия мероприятий от ведущих IT-компаний, рассказывающих школьникам о современных технологиях в простой и понятной форме. Цель нового урока — рассказать детям об основах и принципах работы искусственного интеллекта (ИИ), а также о карьерных возможностях в этой области. Урок по ИИ состоит из видеолекции и онлайн-тренажёра. Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если хочется создавать технологии будущего самому. На игровом тренажёре можно пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.



Цифровая платформа для волонтёров, задействованных в детских домах



Запуск платформы запланирован на IV квартал. Платформа станет главным средством для вовлечения в программу наставников, которые будут работать с детьми из детских домов по развитию финансовой грамотности. Она также послужит инструментом мониторинга и анализа подключения к программе новых команд и детских домов; частоты посещаемости детского дома, эффективности команд волонтёров и процесса обучения детей в детских домах через цифровые показатели результативности. Проект реализуется благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в рамках программы развития финансовой грамотности у воспитанников детских домов. Обучение детей будет построено на игровых симуляциях и реальном опыте при решении повседневных (бытовых, жизненных) задач взрослого человека в отделении банка, магазинах и других объектах инфраструктуры города. Программа прошла апробацию в детских домах Московской, Ивановской, Свердловской, Новосибирской, Магаданской областей и Хабаровского края. В настоящее время в ней задействовано более 50 волонтёрских команд из 11 регионов РФ.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



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