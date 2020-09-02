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В Улан-Удэ пожаловались на конкурс по школьному буфету

В Улан-Удэ пожаловались на конкурс по школьному буфету
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Предприниматель обжалует отклонение своей заявки

В Бурятское УФАС поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия закупочной комиссии средней общеобразовательной школы № 41.

Бизнесмен оспаривает отклонение заявки, поданной для участия в закупке на право выполнения капитального ремонта помещений под размещение школьного буфета.

Рассмотрение жалобы состоится 9 сентября, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.

УФАС
 
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