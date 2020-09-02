Вчера проверяли кафе, магазины и ТРЦ
Накануне, в День знаний, в Улан-Удэ был организован рейд по магазинам и кафе. Проверялось соблюдение комендантского часа и выявлялись факты незаконной продажи алкоголя.
В мэрии сообщили, что было задействовано около 50 рейдовых групп. В них вошли 12 штатных специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ, 36 полицейских, 205 учителей и около 300 родителей.
- Проверка прошла по 46 объектам торговли, 5 ТРЦ, а также кафе и закусочным. Выявлено четыре факта продажи несовершеннолетним алкогольной продукции: два - в Советском районе, один - в Железнодорожном, один - в Октябрьском, - сообщили в комитете по социальной и молодёжной политике администрации города.
Согласно республиканскому закону, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в дни Последнего звонка, Сурхарбана, Дня города, Международного дня защиты детей (1 июня) и Дня знаний (1 сентября).
В Улан-Удэ в День знаний подросткам продавали спиртное
Бизнес, Фото:
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