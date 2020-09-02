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В Бурятии бизнесмена необоснованно не допустили к аукциону

В Бурятии бизнесмена необоснованно не допустили к аукциону
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятское УФАС предписало отменить итоги аукциона

Бурятское УФАС России встало на сторону предпринимателя, обжаловавшего действия аукционной комиссии МУП ЖКХ «Онохой». Предприниматель оспорил отклонение заявки на участие в торгах на оказание транспортных услуг. Комиссия МУП сочла заявку несоответствующей требованиям документации к аукциону, так как предприниматель не представил документ о наличии ГЛОНАСС. Навигационная система необходима заказчику для контроля доставки угля в котельную предприятия.

Однако в документации данного требования ко вторым частям заявок предусмотрено не было. Более того, установив подобное условие, заказчик нарушил бы действующее законодательство, так как перечень документов и сведений, которые допустимо требовать у участников торгов, строго регламентирован.

Теперь аукционной комиссии придется отменить итоги аукциона и заново рассмотреть заявки участников, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС. 
УФАС госзакупки
 
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