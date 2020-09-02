В Бурятии бизнесмена необоснованно не допустили к аукциону

Бурятское УФАС предписало отменить итоги аукциона



Бурятское УФАС России встало на сторону предпринимателя, обжаловавшего действия аукционной комиссии МУП ЖКХ «Онохой». Предприниматель оспорил отклонение заявки на участие в торгах на оказание транспортных услуг. Комиссия МУП сочла заявку несоответствующей требованиям документации к аукциону, так как предприниматель не представил документ о наличии ГЛОНАСС. Навигационная система необходима заказчику для контроля доставки угля в котельную предприятия.



Однако в документации данного требования ко вторым частям заявок предусмотрено не было. Более того, установив подобное условие, заказчик нарушил бы действующее законодательство, так как перечень документов и сведений, которые допустимо требовать у участников торгов, строго регламентирован.



Теперь аукционной комиссии придется отменить итоги аукциона и заново рассмотреть заявки участников, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.

