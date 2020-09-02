В Улан-Удэ проверят закупку на ремонт в горсаду

Жалоба поступила в Бурятское УФАС



В Бурятское УФАС России поступила жалоба ООО «ГК «БайкалРесурс» на положения документации запроса предложений на выполнение ремонтных работ в парке «Горсад».



Рассмотрение жалобы состоится 3 сентября в дистанционном режиме, сообщили в Бурятском УФАС.



В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией рассмотрение жалобы будет осуществляться в дистанционном режиме.

