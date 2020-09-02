Жалоба поступила в Бурятское УФАС
В Бурятское УФАС России поступила жалоба ООО «ГК «БайкалРесурс» на положения документации запроса предложений на выполнение ремонтных работ в парке «Горсад».
Рассмотрение жалобы состоится 3 сентября в дистанционном режиме, сообщили в Бурятском УФАС.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией рассмотрение жалобы будет осуществляться в дистанционном режиме.
В Улан-Удэ проверят закупку на ремонт в горсаду
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