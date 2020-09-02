Землю использовали не по назначению
Госинспектор Россельхознадзора в конце июля в Тункинском районе Бурятии провёл плановые осмотры участков сельскохозяйственного назначения.
На пяти участках общей площадью 21,9 гектара собственники не исполняли требования по поддержанию плодородия почвы и использованию угодий для сельскохозяйственного производства. Территория зарастает сорными травами и деревьями. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению качества земли, уменьшению содержания в ней питательных веществ.
- На участке площадью 106 485 кв. м, который также длительное время не использовался по назначению, обнаружены опоры ЛЭП и дорога, а на другом площадью 42417 кв. м расположена свалка твёрдых бытовых отходов, также плодородный слой почвы перекрыт асфальтом, щебнем, ПГС, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Четырём собственникам участков направлены предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства. В отношении троих будут проведены внеплановые проверки для привлечения к ответственности и выдачи предписаний об устранении нарушений.
На сельхозугодиях в Бурятии обнаружили опоры ЛЭП и свалку
Бизнес, Фото:
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