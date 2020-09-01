Бизнесмен Вадим Бредний подарил «инфекционке» новейший аппарат ИВЛ

Накануне руководитель ГК «Титан» Вадим Бредний вручил в дар республиканской инфекционной больнице новый аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Принимала важный подарок главный врач больницы Татьяна Сымбелова, а инженер из Москвы обучал врачей им пользоваться и рассказал все нюансы.
Как сообщал «Байкал-Daily», Вадим Бредний заявил о намерении подарить больнице аппарат ИВЛ ещё в апреле, когда сам проходил лечение от коронавируса. Бизнесмен рассказывал, как увидел, что некоторые люди особенно тяжело переносят болезнь и им требуется аппарат искусственной вентиляции лёгких: «Может так случиться, что потребуется кислород, и он спасет чьи-то жизни», говорил он.
В том же месяце Вадим Бредний нашёл поставщика, заключил договор и купил медицинское оборудование – современный аппарат ИВЛ экстра-класса Hamilton G5 стоимостью 5 млн. 830 тыс.руб., который смело можно назвать аппаратом №1 в мире.
- Сегодня у нас торжественный день, когда мы, ГК «Титан», передаём инфекционной больнице аппарат искусственной вентиляции лёгких Hamilton G5 – аппарат №1 во всём мире. Как известно, я тоже перенёс COVID-19 в марте-апреле этого года, и зная эту проблему, поинтересовался у больницы, чем я могу помочь. Мне сразу подсказали, что не хватает самого современного аппарата ИВЛ. Поэтому я через московских друзей и партнёров нашёл фирму АО «Мединвест» - поставщик федерального уровня, мы заключили договор, и вот, сегодня аппарат доставили в Бурятию, - рассказывает Вадим Бредний.
По словам инженера АО «Мединвест» Кирилла Петухова, который приехал из Москвы, чтобы обучить врачей «инфекционки», привезти оборудование в республику за 4 месяца оказалось непростой задачей.
- В связи с пандемией все заводы работают очень напряжённо, по всему миру очень большая потребность в аппаратах, не только в России. Все дистрибьюторы сталкиваются с проблемой нехватки аппаратов либо с переносом сроков поставки. Аппарат привезли в Бурятию спустя четыре месяца после заключения договора – в настоящее время это просто супер быстро, так, как будто ничего не случилось, как будто пандемии нет, - объяснил инженер.
Аппарат ИВЛ Hamilton G5 – это аппарат экспертного класса, обладающий уникальными интеллектуальными режимами INTELLiVENT-ASV и ASV, которая разработала и внедрила швейцарская компания Hamilton Medical. Режимы позволяют снизить воздействие несвоевременных и не совсем корректных действий оператора, позволяют избежать повреждений и осложнений у пациентов.
- Аппарат настолько умный, что достаточно ввести параметры пациента, а дальше он сам все регулирует, создаёт оптимальные условия и контролирует режимы подачи кислорода больному. Когда человек оказывается на грани жизни и смерти, только аппарат ИВЛ может дать возможность спастись, - отмечает Вадим Бредний.
Однако главная особенность Hamilton G5 и отличие от другого оборудования заключается в том, что он способен выхаживать новорождённых детей с низкой массой тела – от 200 грамм. При этом, аппарат также может применяться в лечении пациентов, страдающих ожирением, вес которых достигает 180 килограммов.
- У нас же больница в основном работает на детей, 80% госпитализируемых – это дети. Дети, особенно грудного возраста, очень тяжелы для ведения, а этот аппарат очень «умный». С этим аппаратом мы можем лечить и взрослых пациентов, страдающих ожирением. Аппарат очень универсальный. Тем более, вы же знаете, что такое швейцарское качество? Аппарат будет работать как минимум 10 лет, - рассказывает главный врач инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
По её словам, приобретённый аппарат — это «другой уровень, это то, что называется «давайте помечтаем». Кроме того, Татьяна Сымбелова в шутку сравнила подарок с Роллс-Ройс среди машин.
Аппарат ИВЛ нужен не только сейчас, в период пандемии коронавируса, в дальнейшем он пригодится для лечения больных другими пневмониями, для пациентов с клещевым энцефалитом, болеющих гепатитом и так далее.
- Мы стараемся брать более тяжёлых пациентов, особенно с районов, и наша реанимация – единственная инфекционная. У нас, конечно, есть аппараты ИВЛ, их достаточно, но такого класса аппарат у нас впервые. Коронавирус закончится, а аппарат останется и будет спасать жизни, особенно жизни маленьких детей. Низко кланяюсь Вадиму Витальевичу и Раисе Иннокентьевне Бредний, мы им очень благодарны. Какими бы мы не были профессионалами, без хорошего медицинского оборудования мы не обладаем всеми возможностями для спасения жизней наших пациентов. Это же очень важно, - подчеркнула главврач.
Руководитель ГК «Титан» в свою очередь отметил, что теперь, врачи больницы будут работать с современным аппаратом, котрорый будет спасать людей.
- Я, конечно же, очень доволен, что сегодня мы поставили этот аппарат в больницу. Выражаю благодарность нашему поставщику – АО «Мединвест» в лице директора Паниной Веры Владимировны, а также республиканской инфекционной больнице, главному врачу Татьяне Сымбеловой, которая вовремя направила, подсказала, что нужно делать, и мы сфокусировали внимание на самом важном аппарате, - поблагодарил бизнесмен.
Кроме того, Вадим Бредний обратился к жителям республики и пожелал всем здоровья.
- Жителям Бурятии хочу пожелать не болеть, беречь себя и своих близких, соблюдать все меры безопасности и не расслабляться, потому что, к сожалению, пандемия продолжается. Если вы заболели - не надо падать духом, нужно бороться и идти до конца, лечиться и выздоравливать. Я скажу, что даже после выздоровления для организма есть последствия, но постепенно, шаг за шагом, нужно восстанавливаться и укреплять иммунитет, - сказал он.