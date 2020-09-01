Встреча состоится 4 сентября в 10:00
В Бурятии 4 сентября пройдёт встреча с генеральным консулом Монголии в Улан-Удэ Д. Чадраабалом. Для участия приглашаются представители малого и среднего предпринимательства, в том числе руководители и сотрудники предприятий-экспортёров и организаций, ведущих или планирующих начать внешнеторговую деятельность в Монголии. Также во встрече будут принимать участие консулы генерального консульства Монголии в Улан-Удэ Д. Ганболд и Г. Амарсанаа.
На встрече будут обсуждаться следующие темы:
- Общая характеристика рынка Монголии, возможности выхода на рынок;
- Характеристика сектора растущего импорта, актуальные тенденции;
- Импорт товаров в связи с пандемией коронавируса в мире: ограничения и востребованная продукция;
- Новые точки роста в двустороннем сотрудничестве;
- Основные проблемы при выходе на рынок;
- Содействие консульства Монголии в Улан-Удэ в установлении деловых контактов для бурятского бизнеса;
- Обсуждение дополнительных вопросов от предприятий в формате «вопрос-ответ».
Встреча пройдет в конференц-зале центра «Мой бизнес» в Улан-Удэ в 10:00. По вопросам можно обращаться в центр поддержки экспорта РБ по телефону 8-800-30-30-123 (126,127) или по электронной почте export@msp03.ru. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли РБ.
Предприниматели Бурятии встретятся с консулом Монголии в Улан-Удэ
Бизнес, Фото:
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