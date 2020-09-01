Сбербанк поможет собрать детей в школу

«Подготовка к новому учебному году – это волнительный момент не только для школьников и студентов, но и для родителей. Переживания взрослых связаны обычно с финансовой и временной составляющей. Банк всегда рад прийти на помощь нашим клиентам, поэтому мы подобрали самые интересные предложения от партнёров и для удобства собрали их на одном ресурсе».



Акция Сбербанка «Собери ребёнка в будущее» продолжится до 5 сентября.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.





Сбербанк в регионах реализует специальный проект, который помогает родителям школьников собрать всё необходимое к началу учебного года, а также получить актуальную информацию по образованию и будущей профориентации ребёнка.На специальном лендинге жители регионов, Бурятии в том числе, могут пройти небольшой тест, узнать какие профессии подходят для конкретного ребёнка, какие специальности будут актуальны в ближайшее десятилетие. На сайте Сбербанка также собраны более 60 предложений от дочерних компаний и партнёров банка по товарам и услугам, необходимым для сбора ребёнка в школу. Пользователи сайта получат специальные промо-коды со скидками на сайтах и в магазинах партнёров акции.Специальные предложения подготовлены в категориях:- одежда;- книги и канцелярия- дополнительное образование;- техника;- игрушки;- дом и т.д.Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка: