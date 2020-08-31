В Улан-Удэ в передвижном зоопарке родился детёныш альпака

В передвижном зоопарке «Лигер» из Пятигорска, который сейчас находится в Улан-Удэ, родился детёныш альпака. Малышка появилась на свет вчера. Сотрудники зоопарка сейчас думают, какое имя ей дать – обещают, оно будет связано с Бурятией.
Всего в зоопарке – до рождения малышки - было три экзотических животных: две самки, один самец. Кроме того, работники отмечают, что скоро родится еще один детёныш альпака.
Как сообщал «Байкал-Daily», передвижной зоопарк «Лигер» застрял в Улан-Удэ из-за коронавируса.
Передвижной зоопарк приехал из Пятигорска. До того, как в стране грянула пандемия, они работали в Иркутске, затем в посёлке Селенгинск Кабанского района. За время простоя в Бурятии работникам пришлось продать фуры и аттракционы.
- За четыре месяца в Улан-Удэ у нас родились белые тигрята (3 тигренка), олененок (сейчас ему 1,5 месяца), енотики. Обезьяна скоро родит, у альпак тоже будет скоро пополнение, рысь должна скоро родить и т.д. У нас в общем, роддом на колесах, - рассказывали в зоопарке ранее.
В середине июля им разрешили работать – с соблюдением всех необходимых мер.