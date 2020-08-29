Школьники Бурятии приняли участие в проекте СберКампус

Летние образовательные кампусы Сбербанка посетили учащиеся из 27 регионов России



В образовательном проекте СберКампус приняло участие более девяти тысяч школьников из 27 субъектов Российской Федерации. Сбербанк и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» организовали на территории России летние кампусы, в которых дети смогли с пользой провести летние каникулы и получить знания и навыки по самым современным направлениям науки и технологий.



Интенсивы СберКампуса предоставляют детям возможности для образовательных и творческих активностей рядом с домом, помогают равномерно распределить нагрузку на образовательную сеть, не создавая мест скопления школьников, а также обеспечивают высокий уровень методической и методологической поддержки летних активностей с использованием школьной цифровой платформы. В течение всего лета школьники занимались на высокотехнологичных площадках СберКампусов, организованных на базе организаций, созданных в том числе в рамках национального проекта «Образование» (детские технопарки «Кванториум», центры «ИТ-куб», «Точка Роста» и другие), в маленьких группах, соответствующих всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.



Марина Ракова, вице-президент Сбербанка:

«В непростой для работы всей системы образования год Сбербанк предложил сразу несколько проектов, создавших новые условия для обучения и повышения мотивации детей и предоставивших всем возможность провести каникулы с пользой. Учитывая глобальное изменение планов большинства российских семей, на период летних каникул очень востребованным оказался и проект СберКампус: мы обязательно продолжим его работу и будем развивать в следующем году».



Участие в проекте СберКампус приняли: Белгородская, Воронежская, Ивановская области, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Пензенская, Псковская области, республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Коми, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Свердловская, Тамбовская области, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Москва.



Создание СберКампусов соответствует инициативе организации летних городских лагерей, закреплённой в поручении президента Российской Федерации, по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, поддержано главами субъектов Российской Федерации и министерством просвещения РФ.



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