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Школьники Бурятии приняли участие в проекте СберКампус

Школьники Бурятии приняли участие в проекте СберКампус
Бизнес, 
Летние образовательные кампусы Сбербанка посетили учащиеся из 27 регионов России

В образовательном проекте СберКампус приняло участие более девяти тысяч школьников из 27 субъектов Российской Федерации. Сбербанк и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» организовали на территории России летние кампусы, в которых дети смогли с пользой провести летние каникулы и получить знания и навыки по самым современным направлениям науки и технологий.

Интенсивы СберКампуса предоставляют детям возможности для образовательных и творческих активностей рядом с домом, помогают равномерно распределить нагрузку на образовательную сеть, не создавая мест скопления школьников, а также обеспечивают высокий уровень методической и методологической поддержки летних активностей с использованием школьной цифровой платформы. В течение всего лета школьники занимались на высокотехнологичных площадках СберКампусов, организованных на базе организаций, созданных в том числе в рамках национального проекта «Образование» (детские технопарки «Кванториум», центры «ИТ-куб», «Точка Роста» и другие), в маленьких группах, соответствующих всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Марина Ракова, вице-президент Сбербанка:
«В непростой для работы всей системы образования год Сбербанк предложил сразу несколько проектов, создавших новые условия для обучения и повышения мотивации детей и предоставивших всем возможность провести каникулы с пользой. Учитывая глобальное изменение планов большинства российских семей, на период летних каникул очень востребованным оказался и проект СберКампус: мы обязательно продолжим его работу и будем развивать в следующем году».

Участие в проекте СберКампус приняли: Белгородская, Воронежская, Ивановская области, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Пензенская, Псковская области, республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Коми, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Свердловская, Тамбовская области, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Москва.

Создание СберКампусов соответствует инициативе организации летних городских лагерей, закреплённой в поручении президента Российской Федерации, по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, поддержано главами субъектов Российской Федерации и министерством просвещения РФ.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки
 
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