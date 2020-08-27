Бурятский бизнес-омбудсмен заявил о грубых нарушениях в мусорных расчётах

Чингис Матхеев направил письмо прокурору Бурятии



В мае этого года в Бурятии были утверждены новые нормативы на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО), в соответствии с которыми стоимость услуг регоператора «ЭкоАльянс» для многих категорий бизнеса возросла в десятки раз. Об этом сообщил в Facebook уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев.



Он также отметил, что после проведённого анализа были выявлены грубейшие недостоверные исходные данные для расчёта нормативов.



- Например, практически по всем категориям включены замеры объектов, находящихся в многоквартирных домах, т.е. не имеющих отдельных контейнерных площадок. Также указаны объекты по разным категориям (ресторан, гостиница, сауна), находящиеся фактически по одному адресу и имеющие одну контейнерную площадку. По категории «Бани, сауны» в постановлении указана расчетная единица – 1 место, в таблицах при расчетах использована расчетная единица – 1 квадратный метр общей площади. Дальше можно продолжать и продолжать, - рассказывает бизнес-омбудсмен.



Он сообщил, что уже направил соответствующее письмо прокурору Бурятии. «Принятие таких нормативов и их применение для расчета оплаты считаю необоснованным», добавил Чингис Матхеев.



- «Отрадно», что теперь необходимость корректировки понимает и ответственный орган – Минприроды Бурятии. После многочисленных обсуждений все-таки принят Приказ о корректировке нормативов. Однако, согласно Приказа определят лишь дополнительные категории объектов. Каковы сроки этих работ? Планируют ли менять действующие нормативы? Как быть в это время бизнесу? Ответов пока нет, - заключил уполномоченный.



Омбудсмен пообещал в ближайшее время собрать всех ответственных и определить «все порядки и сроки».





