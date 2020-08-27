Чингис Матхеев направил письмо прокурору Бурятии
В мае этого года в Бурятии были утверждены новые нормативы на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО), в соответствии с которыми стоимость услуг регоператора «ЭкоАльянс» для многих категорий бизнеса возросла в десятки раз. Об этом сообщил в Facebook уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев.
Он также отметил, что после проведённого анализа были выявлены грубейшие недостоверные исходные данные для расчёта нормативов.
- Например, практически по всем категориям включены замеры объектов, находящихся в многоквартирных домах, т.е. не имеющих отдельных контейнерных площадок. Также указаны объекты по разным категориям (ресторан, гостиница, сауна), находящиеся фактически по одному адресу и имеющие одну контейнерную площадку. По категории «Бани, сауны» в постановлении указана расчетная единица – 1 место, в таблицах при расчетах использована расчетная единица – 1 квадратный метр общей площади. Дальше можно продолжать и продолжать, - рассказывает бизнес-омбудсмен.
Он сообщил, что уже направил соответствующее письмо прокурору Бурятии. «Принятие таких нормативов и их применение для расчета оплаты считаю необоснованным», добавил Чингис Матхеев.
- «Отрадно», что теперь необходимость корректировки понимает и ответственный орган – Минприроды Бурятии. После многочисленных обсуждений все-таки принят Приказ о корректировке нормативов. Однако, согласно Приказа определят лишь дополнительные категории объектов. Каковы сроки этих работ? Планируют ли менять действующие нормативы? Как быть в это время бизнесу? Ответов пока нет, - заключил уполномоченный.
Омбудсмен пообещал в ближайшее время собрать всех ответственных и определить «все порядки и сроки».
Бурятский бизнес-омбудсмен заявил о грубых нарушениях в мусорных расчётах
Бизнес, Фото:
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