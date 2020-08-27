Теперь авиабилеты в России можно купить с помощью токенов

Корпоративные клиенты смогут их приобрести через блокчейн-платформу Сбербанка



Агенты по продаже авиабилетов, имеющие счета в Сбербанке, смогут мгновенно производить расчёты с авиакомпанией через смарт-контракты благодаря размещению на блокчейн-платформе Сбербанка решения S7 Airlines. Взаиморасчёты будут происходить с помощью токенов: данное решение появилось в России впервые.



Раньше для оформления авиабилетов агенту приходилось использовать банковские гарантии и авансы, что влекло дополнительные расходы, отвлекало человеческие ресурсы и занимало много времени. Блокчейн позволяет автоматизировать всю цепочку расчётов: деньги со счёта агента будут токенизироваться и передаваться авиакомпании согласно алгоритму, прописанному в смарт-контракте.



В схеме расчётов Сбербанк будет выступать владельцем платформы токенизации, а также гарантом наличия на расчётном счёте клиента необходимой суммы денег. Часть ИТ-инфраструктуры совместного решения, за которую отвечает Сбербанк, будет размещаться в SberCloud.



Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

«Впервые в России расчёты на блокчейн-платформе будут происходить при помощи токенов, обеспеченных денежными средствами на счёте клиента. Использование виртуальной расчётной единицы позволило Сбербанку решить целый ряд технических задач и создать универсальную платформу токенизации, в которой процесс выпуска токенов является лишь одним из многих возможных. При этом процесс «конвертации» носит скорее технический характер, может происходить бесшовно и незаметно для пользователя».



Николай Муханов, генеральный директор S7 TechLab:

«Совместный проект со Сбербанком, над которым мы с коллегами проделали большую и продолжительную работу, показывает универсальность блокчейн-решения S7 Airlines. Мы реализовали не только интеграцию с блокчейн-платформой Сбербанка, но и подключение к уже действующему внутреннему продукту банка – Fintech API. Уверен, сотрудничество со Сбербанком позволит нам расширить число партнёров, работающих с S7 Airlines через блокчейн, в том числе и в других коммерческих отраслях».



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



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