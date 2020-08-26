Сбербанк снизил ставку по кредиту на образование с господдержкой до 3%

Решение было принято в соответствии с постановлением правительства России



Сбербанк в рамках совместной работы с министерством науки и высшего образования РФ снизил ставку по образовательному кредиту с государственной поддержкой с 8,5% до 3%. Решение принято в соответствии с постановлением правительства РФ от 19 августа 2020 года №1256 и во исполнение поручения президента РФ от 10 июня 2020 года.



Уже с 25 августа студенты вузов, имеющих государственную лицензию, могут оформить в Сбербанке кредит на образование без поручителей, обязательного страхования и залога по сниженной процентной ставке. Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс 9 месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объёме с третьего года.



Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при этом при желании можно погасить кредит досрочно. Если образовательный кредит ранее был оформлен в банке по более высокой ставке, заемщик может заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%.



Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Доступность высшего образования — важная социальная задача, которую мы решаем совместно с правительством. Мы хотим, чтобы молодые люди имели возможность выбирать вуз по призванию, а не по принципу финансовой доступности. Наш образовательный кредит с господдержкой — со ставкой значительно ниже рыночной и возможностью не выплачивать основной долг во время обучения и 9 месяцев после него — эффективное решение «образовательного вопроса». Увеличение льготного периода даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит из заработанных средств».



Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой можно узнать на сайте банка.



Справка



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