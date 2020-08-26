Сбербанк создал онлайн-конструктор для страхования домов и квартир

В нём можно выбрать условия страховой защиты и распределить страховую сумму
Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» обновила программу страхования имущества частных клиентов «Защита дома+». Теперь это онлайн-конструктор, с помощью которого клиенты могут выбирать условия страховой защиты и распределять страховую сумму по объектам страхования исходя из своих потребностей.
Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:
«Мы преобразовали стандартизированный коробочный продукт по страхованию квартир в полноценный онлайн-конструктор, который позволяет клиентам самостоятельно сформировать полис страхования имущества и таким образом учитывает их индивидуальные потребности в страховой защите. Вместо трёх доступных ранее вариантов страховых сумм теперь клиенты могут выбрать из 21 варианта в пределах от 990 000 до 2 900 000 рублей. Также клиент может самостоятельно решить, в каком соотношении распределить выбранную сумму по объектам страхования: на конструктивные элементы, внутреннюю и внешнюю отделку, движимое имущество, страхование гражданской ответственности».
По обновлённой программе можно застраховать квартиру (в том числе сдаваемую в аренду), апартаменты, комнату, частный дом или дачу, дополнительные постройки на участке.
Стоимость полиса зависит от суммы покрытия и индивидуальных характеристик имущества. Также учитывается, из какого материала сделан дом, сдаётся ли имущество в аренду, на каком этаже расположена квартира, есть ли охранная сигнализация.
Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:
«Оформить полис по программе «Защита дома+» можно в любом отделении Сбербанка, а также в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. При этом клиенты стали вдвое чаще выбирать для заключения договора именно цифровой канал: если за первые семь месяцев 2019 года доля онлайн-продаж по этой программе составляла 6%, то за январь–июль 2020 года уже 12%. Всего в этом году клиенты оформили в «Сбербанк страхование» около 400 тысяч новых договоров по этой программе. Мы оцифровываем и постпродажные сервисы, поэтому урегулировать убытки можно в нашем мобильном приложении «СберОсмотр».
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк создал онлайн-конструктор для страхования домов и квартир
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