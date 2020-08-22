В Сбербанк Онлайн появился маркетплейс по ОСАГО

Также включен сервис помощи автовладельцам на дороге



Сбербанк первым из российских банков запустил маркетплейс по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) в собственном мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Теперь в нём есть предложения полиса ОСАГО и сервисного продукта помощи автовладельцам на дороге.



Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«В конце прошлого года мы запустили «прообраз» нашего маркетплейса на партнёрской площадке: в тестовом режиме возможность оформления полисов была доступна сотрудникам Сбербанка. Для заключения договора клиент с площадки агрегатора переадресовывался на сайт страховой компании. До недавнего времени это был единственно возможный способ оформления договоров страхования на партнёрских площадках. В конце апреля был принят закон, который снял ограничения на полноценную продажу страховых продуктов на онлайн-площадках. Сбербанк первым из российских банков запустил маркетплейс по ОСАГО, который работает в соответствии с изменённым законодательством: банк выступает агентом страховых компаний, полисы которых можно оформить в нашем маркетплейсе. При этом на площадке выстроен полный клиентский путь — от выбора страховой компании до заключения договора и оплаты полиса».



Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Маркетплейс стартовал с продаж полисов ОСАГО и сервисного продукта помощи автовладельцам на дороге. Партнёрами проекта выступают девять страховых компаний. До конца года на этой площадке появятся и полисы автокаско. В будущем мы будем настраивать работу маркетплейса таким образом, чтобы предлагать клиентам полисы автострахования в тот момент, когда у них возникает потребность оформить или продлить договор».



Маркетплейс по ОСАГО дополнил раздел «Страхование и защита» мобильного приложения Сбербанк Онлайн, в котором уже представлены все рисковые страховые продукты компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни». На маркетплейсе есть возможность рассчитать и сравнить стоимость полиса ОСАГО сразу в нескольких страховых компаниях, узнать свой коэффициент «аварийности» и скидку за безаварийную езду. Поскольку авторизация осуществляется по Сбербанк ID, при оформлении договора не нужно вводить персональные данные: клиент попадает уже в предзаполненную форму. Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его не обязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране мобильного телефона. При желании автовладелец может распечатать электронный полис на обычной бумаге.



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