Сбербанк разработал программу для ипотечных заёмщиков

Новый продукт «Зелёные каникулы» предусматривает страхование от недобровольной потери работы



Дочерняя страховая компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» разработала новый страховой продукт «Зелёные каникулы». Программа предусматривает страховую защиту клиента от 12 самых распространенных сценариев недобровольной потери работы. Среди них: сокращение штата, ликвидация предприятия, несоответствие занимаемой должности, неудовлетворительное прохождение испытательного срока, по соглашению сторон и так далее.



При реализации риска страховая компания будет компенсировать клиенту ипотечные расходы до тех пор, пока он не найдет новую работу, но не дольше 6 месяцев. Страховая выплата начисляется с 15-го дня после увольнения. По выбору клиента деньги могут выплачиваться ежемесячно либо единовременно после трудоустройства.



Для получения выплаты не понадобится справка из центра занятости: достаточно предоставить паспорт и трудовую книжку или воспользоваться мобильным приложением «СберОсмотр».



Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Страхование от потери работы сейчас особенно актуально: хотя многие уже вернулись к привычному образу жизни, чувство неопределённости и неуверенности в завтрашнем дне сохраняется. Основной страх заёмщика кроется в потере работы и, как следствие, ухудшении финансового положения. Наша программа подразумевает, что при наступлении страхового случая на протяжении 6 месяцев у клиента будут деньги на погашение ипотеки. Это позволит не допустить просрочки и сохранить положительную кредитную историю, при этом срок кредита не увеличится. Скоро другая наша дочерняя компания, «Сбербанк страхование жизни», предложит аналогичный продукт для заемщиков потребительских кредитов».



С 26 августа программа будет доступна к оформлению в любом центре ипотечного кредитования по всей России.



Справка



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