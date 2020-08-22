 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Августа

21 Августа

Популярное

Сбербанк разработал программу для ипотечных заёмщиков

Сбербанк разработал программу для ипотечных заёмщиков
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Новый продукт «Зелёные каникулы» предусматривает страхование от недобровольной потери работы

Дочерняя страховая компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» разработала новый страховой продукт «Зелёные каникулы». Программа предусматривает страховую защиту клиента от 12 самых распространенных сценариев недобровольной потери работы. Среди них: сокращение штата, ликвидация предприятия, несоответствие занимаемой должности, неудовлетворительное прохождение испытательного срока, по соглашению сторон и так далее.

При реализации риска страховая компания будет компенсировать клиенту ипотечные расходы до тех пор, пока он не найдет новую работу, но не дольше 6 месяцев. Страховая выплата начисляется с 15-го дня после увольнения. По выбору клиента деньги могут выплачиваться ежемесячно либо единовременно после трудоустройства.

Для получения выплаты не понадобится справка из центра занятости: достаточно предоставить паспорт и трудовую книжку или воспользоваться мобильным приложением «СберОсмотр».

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:
«Страхование от потери работы сейчас особенно актуально: хотя многие уже вернулись к привычному образу жизни, чувство неопределённости и неуверенности в завтрашнем дне сохраняется. Основной страх заёмщика кроется в потере работы и, как следствие, ухудшении финансового положения. Наша программа подразумевает, что при наступлении страхового случая на протяжении 6 месяцев у клиента будут деньги на погашение ипотеки. Это позволит не допустить просрочки и сохранить положительную кредитную историю, при этом срок кредита не увеличится. Скоро другая наша дочерняя компания, «Сбербанк страхование жизни», предложит аналогичный продукт для заемщиков потребительских кредитов».

С 26 августа программа будет доступна к оформлению в любом центре ипотечного кредитования по всей России.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сбербанк разработал программу для ипотечных заёмщиков
Сбербанк разработал программу для ипотечных заёмщиков
Бизнес, 22.08.2020
Новый продукт «Зелёные каникулы» предусматривает страхование от недобровольной потери работы
Россияне бережно относятся к ценным для них вещам
Россияне бережно относятся к ценным для них вещам
Бизнес, 21.08.2020
Сбербанк провёл опрос среди активных людей 20-45 лет
В Улан-Удэ вышедшим на площадь водителям нашли работу
В Улан-Удэ вышедшим на площадь водителям нашли работу
Бизнес, 21.08.2020
С понедельника бывшая бригада 97-го выйдет на другой маршрут
В Улан-Удэ открылся первый digital-салон Tele2
В Улан-Удэ открылся первый digital-салон Tele2
Бизнес, 21.08.2020
Оператор запустил новый формат цифровых салонов, где современные технологии – буквально в каждой детали
Сбербанк обзавёлся картографическим сервисом
Сбербанк обзавёлся картографическим сервисом
Бизнес, 21.08.2020
2ГИС вошёл в экосистему Сбербанка

Художники покажут 2041 год в приложении Сбербанка
Художники покажут 2041 год в приложении Сбербанка
Бизнес, 21.08.2020
Стартует вторая серия проекта «Художники в Сбербанк Онлайн»
В Бурятии нашли самого скупого работодателя
В Бурятии нашли самого скупого работодателя
Бизнес, 20.08.2020
То, как «премировали» образцового работника, крайне возмутило людей  
В читинской школе появится пиццерия
В читинской школе появится пиццерия
Бизнес, 20.08.2020
Пиццерия оформляется в «языковом стиле»
В Бурятии хранили заражённые вредителями лесоматериалы
В Бурятии хранили заражённые вредителями лесоматериалы
Бизнес, 20.08.2020
Составлены административные протоколы
В районах Бурятии активно открываются центры «Мой бизнес»
В районах Бурятии активно открываются центры «Мой бизнес»
Бизнес, 20.08.2020
В планах правительства открыть центры во всех районах до конца года
В Бурятии будут делать нетипичное оборудование
В Бурятии будут делать нетипичное оборудование
Бизнес, 20.08.2020
Этим займётся компания из Новосибирска на территории Тимлюйского шиферного завода  
Сбербанк расширяет спецакцию на вторичную недвижимость
Сбербанк расширяет спецакцию на вторичную недвижимость
Бизнес, 20.08.2020
Новые условия получения скидки 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке
Сбербанк договорился о сотрудничестве с Huawei
Сбербанк договорился о сотрудничестве с Huawei
Бизнес, 19.08.2020
Теперь клиенты Сбербанка могут купить технику фирмы в кредит онлайн
Стало известно, насколько в Улан-Удэ повысят плату за проезд
Стало известно, насколько в Улан-Удэ повысят плату за проезд
Бизнес, 19.08.2020
Появились проекты решений по увеличению тарифа на проезд в маршрутках, трамваях и автобусах-экспрессах

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^