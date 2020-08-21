Россияне бережно относятся к ценным для них вещам

Сбербанк провёл опрос среди активных людей 20-45 лет



87% россиян бережно относятся к особо ценным для них вещам, но при этом 73% хотя бы раз сталкивались с их повреждением, утратой или кражей, выяснил Сбербанк, проведя ряд исследований среди активных людей 20-45 лет. Около половины опрошенных считают, что обычных способов сохранения для дорогих сердцу предметов недостаточно.



К самым любимым и ценным вещам, которые важно защищать, россияне относят технику, которая помогает им в работе или в увлечениях — телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, планшеты и т.д. На втором месте спортивное снаряжение, далее следуют украшения и аксессуары. 87% опрошенных стараются такие вещи беречь — прятать в особых местах, носить в чехлах, использовать только по особым случаям или даже хранить в сейфе. Но, как отметили респонденты, этого не всегда бывает достаточно.



Почти треть опрошенных (30%) несмотря на все предосторожности теряли свои любимые вещи, 17% сталкивались с кражами, 20% — с тем, что вещь оказалась полностью испорченной. У половины опрошенных (49%) любимые вещи получали небольшие повреждения и только 27% сказали, что с их ценным имуществом ничего не случалось.



Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы»:

«В ходе исследований выяснилось, что 46% респондентов задумывались об альтернативных способах защиты самых дорогих для них предметов и готовы в качестве таких способов рассматривать страхование. Конечно, страховой полис не сможет вернуть утраченного, но как минимум компенсирует материальные потери. По нашей новой программе «Защита любимых вещей» можно застраховать ноутбуки, планшеты, фотоаппараты, видео- и экшн-камеры, велосипеды, горнолыжное снаряжение и даже — редкость для российского рынка —квадрокоптеры. Оформить договор страхования очень просто: в Сбербанк Онлайн необходимо загрузить фото любимой вещи, чек, подтверждающий её стоимость, выбрать риски и срок страхования. При этом полис можно оформить на срок от 14 дней до 31 дня — например, на время отпуска или деловой поездки — или на год».



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