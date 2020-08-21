 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Августа

20 Августа

Популярное

Россияне бережно относятся к ценным для них вещам

Россияне бережно относятся к ценным для них вещам
Бизнес, 
Сбербанк провёл опрос среди активных людей 20-45 лет

87% россиян бережно относятся к особо ценным для них вещам, но при этом 73% хотя бы раз сталкивались с их повреждением, утратой или кражей, выяснил Сбербанк, проведя ряд исследований среди активных людей 20-45 лет. Около половины опрошенных считают, что обычных способов сохранения для дорогих сердцу предметов недостаточно.

К самым любимым и ценным вещам, которые важно защищать, россияне относят технику, которая помогает им в работе или в увлечениях — телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, планшеты и т.д. На втором месте спортивное снаряжение, далее следуют украшения и аксессуары. 87% опрошенных стараются такие вещи беречь — прятать в особых местах, носить в чехлах, использовать только по особым случаям или даже хранить в сейфе. Но, как отметили респонденты, этого не всегда бывает достаточно.

Почти треть опрошенных (30%) несмотря на все предосторожности теряли свои любимые вещи, 17% сталкивались с кражами, 20% — с тем, что вещь оказалась полностью испорченной. У половины опрошенных (49%) любимые вещи получали небольшие повреждения и только 27% сказали, что с их ценным имуществом ничего не случалось.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы»:
«В ходе исследований выяснилось, что 46% респондентов задумывались об альтернативных способах защиты самых дорогих для них предметов и готовы в качестве таких способов рассматривать страхование. Конечно, страховой полис не сможет вернуть утраченного, но как минимум компенсирует материальные потери. По нашей новой программе «Защита любимых вещей» можно застраховать ноутбуки, планшеты, фотоаппараты, видео- и экшн-камеры, велосипеды, горнолыжное снаряжение и даже — редкость для российского рынка —квадрокоптеры. Оформить договор страхования очень просто: в Сбербанк Онлайн необходимо загрузить фото любимой вещи, чек, подтверждающий её стоимость, выбрать риски и срок страхования. При этом полис можно оформить на срок от 14 дней до 31 дня — например, на время отпуска или деловой поездки — или на год».

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Россияне бережно относятся к ценным для них вещам
Россияне бережно относятся к ценным для них вещам
Бизнес, 21.08.2020
Сбербанк провёл опрос среди активных людей 20-45 лет
В Улан-Удэ вышедшим на площадь водителям нашли работу
В Улан-Удэ вышедшим на площадь водителям нашли работу
Бизнес, 21.08.2020
С понедельника бывшая бригада 97-го выйдет на другой маршрут
В Улан-Удэ открылся первый digital-салон Tele2
В Улан-Удэ открылся первый digital-салон Tele2
Бизнес, 21.08.2020
Оператор запустил новый формат цифровых салонов, где современные технологии – буквально в каждой детали
Сбербанк обзавёлся картографическим сервисом
Сбербанк обзавёлся картографическим сервисом
Бизнес, 21.08.2020
2ГИС вошёл в экосистему Сбербанка

Художники покажут 2041 год в приложении Сбербанка
Художники покажут 2041 год в приложении Сбербанка
Бизнес, 21.08.2020
Стартует вторая серия проекта «Художники в Сбербанк Онлайн»
В Бурятии нашли самого скупого работодателя
В Бурятии нашли самого скупого работодателя
Бизнес, 20.08.2020
То, как «премировали» образцового работника, крайне возмутило людей  
В читинской школе появится пиццерия
В читинской школе появится пиццерия
Бизнес, 20.08.2020
Пиццерия оформляется в «языковом стиле»
В Бурятии хранили заражённые вредителями лесоматериалы
В Бурятии хранили заражённые вредителями лесоматериалы
Бизнес, 20.08.2020
Составлены административные протоколы
В районах Бурятии активно открываются центры «Мой бизнес»
В районах Бурятии активно открываются центры «Мой бизнес»
Бизнес, 20.08.2020
В планах правительства открыть центры во всех районах до конца года
В Бурятии будут делать нетипичное оборудование
В Бурятии будут делать нетипичное оборудование
Бизнес, 20.08.2020
Этим займётся компания из Новосибирска на территории Тимлюйского шиферного завода  
Сбербанк расширяет спецакцию на вторичную недвижимость
Сбербанк расширяет спецакцию на вторичную недвижимость
Бизнес, 20.08.2020
Новые условия получения скидки 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке
Сбербанк договорился о сотрудничестве с Huawei
Сбербанк договорился о сотрудничестве с Huawei
Бизнес, 19.08.2020
Теперь клиенты Сбербанка могут купить технику фирмы в кредит онлайн
Стало известно, насколько в Улан-Удэ повысят плату за проезд
Стало известно, насколько в Улан-Удэ повысят плату за проезд
Бизнес, 19.08.2020
Появились проекты решений по увеличению тарифа на проезд в маршрутках, трамваях и автобусах-экспрессах
Из Бурятии в Китай едва не отправили пиломатериал с волосогрызками
Из Бурятии в Китай едва не отправили пиломатериал с волосогрызками
Бизнес, 19.08.2020
На мастера погрузки составлен административный протокол

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^